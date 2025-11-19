搶攻圍爐商機！台中林酒店、福華年夜飯不漲價再加碼抽獎

台中林酒店駿馬年圍爐不漲價，還加碼抽萬元住宿券等多樣好禮。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

迎接駿馬年除夕圍爐熱潮，台中林酒店與台中福華大飯店今年皆推出多元年菜、圍爐宴及娛樂活動，搶攻年節餐飲商機。林酒店宣布除夕圍爐不漲價，除可享用星級主廚團隊打造的佳餚，更有知名樂團 LIVE 演出、財神報喜與千人期待的壓軸抽獎；福華大飯店則祭出常溫外帶年菜、冷凍宅配組及館內圍爐宴，加碼樂團與抽獎活動，吸引家庭消費族群提早卡位。

林酒店行銷公關羅佩珊表示，飯店每年除夕吸引超過三千名賓客到場慶祝，宴會廳與森林百匯餐廳年味濃厚、人潮滿滿，為台中知名的圍爐熱門地點。今年不少顧客擔心「一桌難求」，從 6 月便開始詢問；自 10 月 20 日開放預訂後至今已近九成滿，其中七成為老顧客續訂，顯示林酒店除夕圍爐魅力持續攀升。

廣告 廣告

今年圍爐宴由行政主廚劉泰洋領軍，設計寓意團圓吉祥的澎湃年菜。賓客入席即可享用十道招牌迎賓開胃菜，接著登場的雙味波士頓龍蝦、象徵「年年有餘」的清蒸深海紅鰷、寓意「八方來財」的旭蟹糯米糕，以及以鮑魚、老母雞熬製的原盅雞燉鮑魚極鮮湯品等，皆象徵馬年吉慶。除品嚐美食，現場同步安排 LIVE 演唱、財神爺現身散財運，並舉行抽獎活動，有機會將價值 13,800 元住宿券現場帶回家。

森林百匯 buffet 的年夜飯今年升級為「雙盛宴」，除夕限定每位加碼頂級鮑魚沙拉與五味龍蝦，搭配上百道異國料理吃到飽。開放預訂短短十天，第一場已滿席，第二場亦達八成滿。外帶年菜方面，林酒店推出「駿馬 LIN 門」十道組合，適合 6 至 8 人在家享用，包括明爐烤鴨、花雕醉雞、波士頓龍蝦、錦繡八珍翅、福壽元蹄等，皆為當日新鮮現煮。單品中的「鮑魚花菇燉全雞」與「櫻花蝦蘿蔔糕」更是連年熱銷冠軍，即日起開放預訂至 2026 年 2 月 12 日。

台中福華大飯店今年同樣強攻年節市場，同步推出常溫外帶年菜、冷凍宅配年菜組與館內除夕、新春宴席。「常溫年菜」主打八道經典佳餚，由星級主廚全程手工製作，包括金馬滿福大拼盤、魚翅臻品佛跳牆、翠玉甘露龍虎斑、避風塘蒜香羊排、豪皇鮮鮑燒烏參等，即日起至 2026 年 2 月 11 日開放預購，隨餐加贈保溫袋，限量供應。

因應宅食需求成長，福華推出三款冷凍年菜組，2026 年 2 月 1 日前訂購享有早鳥折扣。除夕及春節期間的館內餐飲同步亮相，中式除夕圍爐宴端出香蒜金磚龍蝦、金蔥甘露龍虎斑、瑤柱花膠燉烏雞等十道佳餚；覓舍餐廳則規畫西式半自助饗宴，提供美國特級肋眼牛排、焗烤半隻波士頓龍蝦等雙拼主菜，採兩輪用餐模式，並於除夕夜搭配樂團表演、迎賓活動及抽獎。

福華預估今年年菜及圍爐訂位需求將較往年更早滿場，建議民眾盡早預訂，以免向隅。