搶攻地方版圖！民進黨市議員初選年後登場 湧言會推11新人參戰

民進黨派系「湧言會」公布11位市議員初選新人名單，立委王定宇、林楚茵與黃捷到場為新人站台。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

民進黨內派系「湧言會」今（20）日宣布推出11位新人，爭取綠營初選提名，投入年底地方縣市市議員選舉。派系召集人立委王定宇，以及同屬湧言會的立委林楚茵、黃捷皆到場為新人站台，期盼透過世代接棒，讓新面孔走入公共服務舞台，持續為台灣打拚。

民進黨全台縣市議員初選預計於3至4月登場，湧言會此次推出的11位新人，將分別投入台北、新北、台南及高雄等縣市議員初選。其中，包括台北第3選區松山信義的郭凡、台北第5選區中正萬華的康家瑋、台北第6選區大安文山的劉品妡，新北第6選區中和的張志豪；台南第8選區北區、中西區的林建南、台南第10選區東區的卓佩于；以及高雄第4選區左營楠梓的張以理、高雄第9選區鳳山的鄧巧佩、高雄第10選區前鎮小港的黃雍琇、高雄第11選區林園大寮的蔡昌達，與高雄第12選區平地原住民的巫振興。

王定宇表示，湧言會長期致力於為台灣培養政治人才，未來10個月將由派系前輩與新人共同並肩作戰，力拼走入民意機關、守護台灣利益。他回憶自己28歲投入台南市議員選舉時，口袋僅有5萬元，最終由30多位同志集資協助完成初選登記，並以此勉勵新人不要忘記初衷、不要忘記曾伸出援手的人，更要記得台灣是一個充滿挑戰、需要守護的國家。

林楚茵表示，時間過得很快，四年前在同一個場地，她曾推薦林延鳳與李宇翔，如今兩人都已成為雙北表現亮眼的市議員，並即將爭取連任。她指出，這次湧言會推薦的11位新人，同樣從基層做起、在地深耕多年，只差被看見的機會，呼籲民眾在電話民調期間，支持有能力、願意拚的即戰力，讓他們帶著「尚勇」精神進入議會，為台灣打拚。

黃捷則表示，台灣的民主得來不易，需要一棒接一棒延續下去。她指出，這11位新人投入公共事務，對民主價值有高度認同，即便年底地方選舉被視為「期中選舉」，仍不可輕忽，因為每一席即戰力都至關重要。她強調，無論新人來自不同背景或領域，為台灣努力的信念是一致的，期盼社會給予支持，讓台灣的理念走進每一個社區。

