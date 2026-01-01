搶攻宅食商機！台中飯店推出星級外帶年菜組

▲台中金典酒店「金馬御膳年菜組」。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】元旦過後，接下來迎來農曆新年，不少民眾表示，平時工作忙碌，加上現在家庭成員單純，與其在廚房忙得滿頭大汗，不如選擇飯店外帶年菜，既省時方便，又能維持過年的『儀式感』。台中金典酒店表示今年除了內用訂位持續熱烈外，外帶年菜已成為現代家庭的首選。為滿足分眾市場需求，台中金典酒店特別推出「金馬御膳年菜組」，提供4人、6人及10人份等多樣化選擇，訴求以實惠的價格，讓消費者在忙碌之餘，也能輕鬆在家享受星級飯店的頂級圍爐體驗。

▲台中金典酒店「金馬御膳年菜組」麻婆豆腐爆大蝦。（記者廖美雅翻攝）

今年的年菜設計理念「讓飯店級味道走入家庭」。台中金典酒店主廚表示：「我們不只把傳統做到位，更在口味上做巧妙變化。」今年最吸睛的「麻婆豆腐爆大蝦」， 海虎蝦裹上特製川味麻婆醬，鮮香辣爽、彈牙入味，絕對是白飯殺手。深受老饕喜愛的「極品鮑魚佛寶鼎」，展現了飯店的厚實功力。以「12小時老火上湯」為基底，加入花膠、蹄筋等珍貴食材後再燉煮4小時。主廚笑稱：「這道湯品是許多家庭引頸期盼的『第一口年味』，我們每一年都特別講究，務求讓客人一喝就滿意。」

▲台中金典酒店「金馬御膳年菜組」鴻福滿堂迎賓集。（記者廖美雅翻攝）

除了套餐，歷年獲獎的「瑤柱臘味蘿蔔糕」及象徵吉祥的「鴻福滿堂迎賓集」依然是今年詢問度最高的熱門單品。此外，今年新推出的「金馬紅豆年糕」，主廚特別選用香氣清雅的桂花搭配綿密紅豆，甜而不膩的口感，預計將成為今年餐桌上的新寵兒。

另外，台中全國大飯店表示，今年外帶常溫年菜預購詢問明顯增加，加上除夕圍爐宴兩場次已全數訂滿，初一至初五的家庭聚餐需求同步成長，成為春節檔期的主要成長動能；在餐飲與住房需求帶動下，整體營運表現預估可望較去年同期成長約一成。全國大飯店今年推出10人份「鴻運經典」與5-6人份「精裝組合」兩款外帶常溫年菜，即日起至大年初四預購開放。

▲全國大飯店外帶年菜鴻運經典(10人份)。（記者廖美雅翻攝）