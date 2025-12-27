搶攻客家票! "盤花公園"開園 藍綠高雄市長參選人都來了

南部中心／呂彥頡 高雄市報導

榮獲2025年城市工程品質金質獎的「盤花公園」，舉行盛大的開園活動。高雄市長陳其邁親臨支持，葉湧入許多市民和客家鄉親，共同見證這座融合客家文化記憶，與都市景觀的新公園誕生，幾位市長參選人也到場，把握機會爭取曝光支持。





搶攻客家票！ 盤花公園開園 藍綠高雄市長參選人都來了

「三民一號公園」為基礎重新打造，「盤花公園」榮獲2025年城市工程品質金質獎！（圖／民視新聞）





以前身「三民一號公園」為基礎重新打造，設計上融入客家盤花意象，並導入低維護、友善環境的綠化理念，榮獲2025年城市工程品質金質獎的「盤花公園」，讓公園成為都會客家文化新亮點。

市長和民眾一起走讀盤花公園，體驗客家特色美食，也強調盤花公園除了維持休憩空間外，也把低碳淨零導入工程，更是都會中難得的客家文化場域。





民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩，國民黨立委柯志恩，都到場參加開園典禮！（圖／民視新聞）





幾位下屆市長的熱門選將，也都親自到場參加，民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩，國民黨立委柯志恩，比鄰而坐，檯面上互動平常，不過面對即將到來的初選民調，民進黨選將們爭取選民們支持的心情，顯然更急切濃烈。

盤花公園的落成，是中央與地方，攜手合作的具體成果，不僅是一座公園，也是一座走進客家生活的文化公園，其實「盤花」是南部六堆客家人，在敬奉神明時，常見而且極具代表性的花卉形式。一圈圈細緻盤繞的花朵，象徵祝福層層相疊、心意綿延不絕，公園以此命名，也希望讓這項客家文化意象，從祭儀走進日常生活，讓民眾在城市綠意中，看見客家文化的溫柔身影。





原文出處：搶攻客家票！ 盤花公園開園 藍綠高雄市長參選人都來了

