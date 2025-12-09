搶攻小草票？應曉薇女兒應佳妤別「KP」徽章 吳怡萱：歡迎加入民眾黨

記者詹宜庭／台北報導

應佳妤別「KP」徽章。（圖／翻攝應佳妤Threads）

民眾黨發言人吳怡萱有意參選2026中正萬華議員，然近期該區國民黨籍議員應曉薇帶著女兒應佳妤跑行程，外界猜測可能會「代母出征」。應佳妤今（9日）錄影聲明回應攻擊時，特別別上「KP」徽章，而吳怡萱回應，「樂見年輕人認同KP的理念，歡迎加入台灣民眾黨」。

應佳妤在社群上表示，這幾天部分媒體與網軍、側翼鋪天蓋地的對她進行思想審判、人格抹殺，讓她深深地感受到來自民主鐵拳的洗禮，也同時體會到媽媽這段時間以來所承受的壓力是多麼巨大。有青鳥、支持執政黨的網友批評「世襲」，她在上一段回覆影片中其實已經說得很清楚，一切都由市民決定。

廣告 廣告

應佳妤質疑，「難道民進黨的政二代有少過嗎？但一樣要接受民主選舉的檢驗，需要得到多數選民的認可才能勝任，我就不一一列舉，交由社會大眾評價並舉例，關於這點難道不是一個非我族類的雙標嗎？你們難道忘記前總統蔡英文講過，沒有人需要為了他的認同而道歉嗎？」

應佳妤說，「對於讓媽媽又無端遭受網路霸凌，我深感自責，也一再向我所摯愛的媽咪說對不起，但是媽咪非但沒有責怪我，反而用溫柔且堅定的語氣安慰著我」。應佳妤指出，除了媽媽以外，也有許多看不下去側翼出征行為的好朋友及網友們，為她加油打氣，她不會因此倒下，會更堅強、更勇敢地面對挑戰。

值得注意的是，該影片中，應佳妤在衣服領口處別了「KP」的徽章，而欲代表民眾黨參選中正萬華台北市議員的發言人吳怡萱說「樂見年輕人認同KP的理念，歡迎加入台灣民眾黨」。

更多三立新聞網報導

北市議員點將2／民眾黨6區都提名！藍盼各自顧好選票：席次有機會極大化

北市議員點將3／藍白合不合？白議員「候選人有主體性」：不擔心被搶票

女兒吳花果報到 吳怡萱曬照：學當母親匆匆忙忙、手忙腳亂

要讓輝達拱手讓人嗎？吳怡萱：請蔣萬安市長有肩膀扛起來

