搶攻尾牙商機星饗道「真多蝦、金多蟹」上桌

▲星饗道「真多蝦、金多蟹」感謝祭，主打蝦蟹，從冷檯、生食檯到熱廚全區換菜單，（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] 搶攻歲末尾牙商機，台中星饗道國際自助餐廳，6日起推出冬季海味「真多蝦、金多蟹」 感謝有你饗到你活動，以最受歡迎的蝦、蟹為核心，從冷檯、生食檯到熱廚全區換菜單，帶來豐盛多層次的歲末海鮮體驗，再加碼每桌贈送「松葉蟹腳杯」，以應景海味陪伴賓客迎接尾牙、春酒與各式年終聚餐。

星饗道表示，本季海鮮全面升級，精選松葉蟹、蘭花蟹、牛蹄蟹、法國螺與白蝦，以冰鎮呈現鮮甜原味。周末限定的主廚郭誌隆《蒸汽石頭蝦料理秀》是亮點，他以 300°C 以上加熱的鵝卵石快速悶熟大蝦，搭配辛香料、米酒與蔥蒜，高溫蒸氣將蝦肉鮮度完全鎖住，白煙升起、香氣四溢，帶來視覺與味覺雙重享受。

▲星饗道以海鮮鮮度、料理秀的現場魅力與異國菜色的多元性，為今年冬季打造專屬的感謝體驗。（圖／業者提供）

延伸蝦蟹主題，6日起推出多款冬季新品，包括星饗龍蝦可頌堡、酪梨鮮蝦卷、雞尾酒酪梨鮮蝦沙拉，以蔬果風味突顯海鮮的清爽層次。握壽司區同步推出鮭魚、天使蝦、牛小排握壽司，一次滿足油脂、甜度與焦香肉味的三重口感。

另一超值亮點是，匯集多國特色料理與濃郁海味，包括名古屋手羽先、炸蝦天婦羅、現烤午魚，以油炸與直火技法呈現鹹香；西式料理端出義式蒜味油封蝦、龍蝦干貝披薩、爐烤大蝦，以蒜油與火烤堆疊厚實風味。另有德國豬腳、新加坡黑胡椒蝦、避風塘炒蟹、老酒乾鍋雞等異國料理，讓賓客在品味海鮮之餘，一次滿足多國料理風味。

▲6日起推出多款冬季新品，包括星饗龍蝦可頌堡、酪梨鮮蝦卷、雞尾酒酪梨鮮蝦沙拉，以蔬果風味突顯海鮮的清爽層次。（圖／業者提供）

為呼應歲末感謝氛圍，特別設置「歲末感謝留言區」，邀請賓客寫下祝福、感謝與鼓勵的話語，並於餐廳外的大型跑馬燈播放，讓溫暖訊息在城市裡流動。無論是公司年終慶功宴、部門聚會、社團活動、家庭宴席或學生期末聚餐，都能在此找到屬於這段時節的儀式感。

「真多蝦、金多蟹 — 感謝有你饗到你」以海鮮的鮮度、料理秀的現場魅力與異國菜色的多元性，為今年冬季打造專屬的感謝體驗。星饗道國際自助餐以豐盛料理陪伴每一場歡聚，讓賓客在年終歲末留下暖心、美味且充滿儀式感的記憶。 電話：04-2706-1618。地址 :台中市西屯區福星北路18號

