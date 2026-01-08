搶攻年前換購潮! 燦坤年度大促 逆風對抗記憶體風暴 喊出「想看漲價的人 要失望了」

燦坤3C家電今天（1/8）在內湖總部舉行年度大型促銷「因為有你才有光」會員特典。鄒秀明攝影



揮別2025年，燦坤3C家電將2026年定調為「奮起年」，今天（1/8）在內湖總部舉行年度大型促銷「因為有你才有光」會員特典，為農曆年前最重要的除舊佈新消費旺季揭開序幕。由於近期記憶體價格飆漲，韓系製造大咖甚至放話調整產品價格，但燦坤表示，早已有提前備貨布局，這次「想看漲價的人，讓你失望了!」本次會員特典活動自1月9日至1月19日展開，還是有折價、滿額優惠，全館指定商品最低5折起。

今天燦坤年度大促發布會現場，由內湖國小合唱團溫馨開場，並邀集三星、Panasonic、Sony、acer、HP、Whirlpool等八大品牌高層與近50家合作夥伴共同啟動活動。燦坤董事長林技典表示，2025年內需市場疲弱、零售需求放緩，對通路產業是一大考驗，但正因會員、合作夥伴與同仁的支持，燦坤才能在逆境中穩健前行。

廣告 廣告

燦坤3C家電今天（1/8）在內湖總部舉行年度大型促銷「因為有你才有光」會員特典。鄒秀明攝影

燦坤表示，展望2026年將持續整合品牌資源、深化會員經營與K幣經濟循環，推動「會員價值2.0」，並以AI PC、AI智慧眼鏡與智慧節能家電為重點，強化通路競爭力，成為消費者除舊佈新與智慧生活升級的首選平台。

值得注意的是，近期Windows 10停更，筆電升級Windows11刻不容緩，又遇到記憶體價格大漲風暴，預期可望帶動 PC 與周邊設備新一波換機潮。

記憶體價格飆漲，3C漲價風聲不斷，但燦坤採購長陳柏蒼今秀出折價看板表示，這次「想看漲價的人，讓你失望了!」。鄒秀明攝影

燦坤採購長陳柏蒼表示，這次「想看漲價的人，讓你失望了!」建議消費者搶在漲價前，一次到位升級效能、聰明入手，可把握會員特典檔期提前布局，享受高效能與高 CP 值的最佳入手機會。燦坤更獨家推出指定款AI PC享30天尊榮體驗，不滿意免費可退換，詳情可洽燦坤門市詢問。

燦坤表示，本次會員特典活動期間，只要消費滿額，可參加「閃亮好禮送送送」活動，有機會獲得iPhone 17 Pro Max、輝葉追夢椅或HITACHI日製烘焙微波爐等限量人氣商品。Surpass會員另享消費滿額最高回饋1萬燦坤K幣的專屬禮遇。

除滿額回饋外，活動期間會員單筆消費滿1,201元（部分品牌除外）即可獲得抽獎機會，燦坤並連續11天天天送出1名50,520燦坤K幣得主；門市消費使用K幣折抵，亦可再獲抽獎資格，有機會抽中新上市平板電腦等商品。燦坤也同步推出多項門市限定優惠。

更多太報報導

太子集團陳志遭逮 玖壹壹春風昔爆「曾借2億超跑」：他很派

外資、投信聯手掃美元！新台幣收31.57元 續創8個月新低

涉嫌幫太子集團在台洗錢！幹部林揚茂3人供述仍有疑點 北檢聲請延押