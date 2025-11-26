搶攻年末商機！虎航799元起飛澳門 華航黑五全面8折

根據航空公司最新公告，台灣虎航於11月26日上午10時起，推出感恩節限時優惠活動，全航線機票價格799元起。其中澳門航線單程未稅799元起，為各航線最低價；韓國航線1299元起；日本與越南航線皆為1599元起；泰國航線則是2699元起。銷售期間至11月27日晚間11時59分止，旅遊期間涵蓋2025年11月26日至2026年5月31日，部分航點旅遊期間至2026年3月28日。

虎航本次促銷活動結合公益理念，每售出一張機票將捐出10元給荒野保護協會，用於推展棲地圈護、物種保育及自然教育等環境保護工作。航空公司提醒，優惠機位數量有限售完為止，購票可透過官網或行動裝置APP進行，所有預定均不可退款及轉讓。

中華航空同步推出黑色星期五限時優惠，即日起至12月2日，官網提供全面8折起優惠。適用航線包括從洛杉磯、舊金山、紐約、西雅圖、鳳凰城及溫哥華等地出發，飛往華航官網訂票的全航點。促銷期間至12月2日，出發日期為2025年11月11日至2026年6月30日。

華航另一項重要服務革新為新增團客付費選位功能。根據11月12日發布的公告，團體旅客可在班機起飛前72小時，透過官網付費選擇座位。此舉獲得旅遊達人蓋瑞哥高度評價，認為這項服務不僅提高登機效率，減少發放特別餐點的錯誤率，更能降低領隊與空服員的工作負擔。

新制度實施後，旅客不必再面臨登機後頻繁換位的困擾。過去團體旅客經常因無法與親友同坐，導致機上出現大風吹換位情況，影響其他乘客權益。透過付費選位服務，旅客可事先安排座位，避免情緒勒索式的換位請求。

網友對華航新措施反應兩極，支持者認為此舉能有效改善登機秩序，反對者則質疑付費機制可能影響使用意願。無論如何，兩大航空公司在年末購物季推出的優惠方案與服務革新，為消費者提供更多選擇與便利。

