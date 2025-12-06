搶攻年末送禮檔期nininono打造聖誕快閃店

▲延續 nininono Air 的品牌概念，快閃店空間以機場與候機室為靈感設計，並融合聖誕紅色調。

【記者 廖美雅／綜合 報導】近年旅遊市場復甦，加上城市短旅行與出國需求回溫，消費者在行李收納與旅遊配件上的關注度明顯提升。年末旅遊與送禮需求同步升溫，兼具實用性與生活美感的品牌逐漸受到消費者青睞。旅行生活品牌nininono，今年冬季首度將人氣快閃空間nininono Air自12月1日至 12月21日，於板橋大遠百打造期間限定聖誕快閃店，鎖定城市旅人與交換禮物族群。

此次快閃最受矚熱銷商品「旅行膠囊壓縮收納5件組」推出 聖誕限定焦磚紅新色。以溫暖紅調呈現冬季氛圍，搭配可壓縮設計減少行李體積，成為不少消費者挑選交換禮物的實用選項。現場亦規劃多組聖誕限定包裝組合，依不同預算需求提供送禮建議，從入門款到高質感組合，讓消費者能快速完成年末送禮清單。品牌表示，近年實用型禮品需求持續成長，「能真的被用到」成為交換禮物的重要關鍵。

廣告 廣告

▲現場以機場、飛機為靈感打造沉浸式空間。

延續 nininono Air 的品牌概念，快閃店空間以機場與候機室為靈感設計，並融合聖誕紅色調，與板橋耶誕城節慶氛圍相呼應。現場展示旅行收納、萬用多頁長夾、外掛包、香氛精油與洗沐系列等旅行配件，並特別設置「交換禮物專區」，協助消費者快速找到符合預算又具質感的選項。快閃期間，nininono品牌主理人Shine 也將不定期現身店內，與粉絲面對面互動，分享旅行整理技巧與生活靈感。除了商品展示，快閃期間亦規劃多項節慶互動活動，包含加入品牌社群即可獲得旅行洗沐體驗組、打卡贈送快閃限定聖誕小物，以及不同消費門檻的滿額禮，吸引不少民眾於週末前往體驗。（照片／記者廖美雅翻攝）