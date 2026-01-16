搶攻年菜、尾牙商機！超商預購市場破60億 7-ELEVEN、全家、萊爾富菜單一次看

農曆新年將至，年菜預購戰正式開打。統一超（2912）7-ELEVEN、全家（5903）與萊爾富3大超商同時端出豐富年節商品，從五星級飯店饗宴、名廚手路菜到千元有找的高CP值套組，全面搶攻年菜、年貨與尾牙商機。隨著消費者講求「好吃不麻煩」與「名店品質」，今年金馬年年菜市場呈現出小家戶化、名店化與多樣化3大趨勢，預購年菜已不只是餐桌上的便利，更是零售業年節檔期的重要戰場。

小家庭時代來臨 7-ELEVEN推晶華私廚宴、南北辦桌PK

據7-ELEVEN觀察，3人以下的小家庭已成主流，帶動全台逾60億元的年菜市場朝向「精緻、少量、多樣」發展。為此，今年《預購誌》主打「小家戶高CP值」、「孝親團聚星級料理」與「長輩友善套餐」3大方向，推出由晶華酒店五星團隊技術指導的「晶華私廚宴」，4680元即可享受極品烏參、鮑魚、干貝等六道手路菜。

此外，7-ELEVEN更邀請知名總鋪師林明燦與祺豐師監製南、北辦桌宴套餐，讓「魷魚螺肉蒜」與「八味海鮮羹」兩款經典菜系同場較勁，成為圍爐話題焦點。針對孝親族群，品牌也開發「臻麷春暉暖心套餐」，以軟質、易咀嚼食材為特色；而「老協珍寶可夢／酷洛米佛跳牆」則在1月15日起陸續到貨，主打限量收藏與親子共食話題。

除了年菜，7-ELEVEN更將戰線延伸至尾牙與年貨市場。看準企業與家庭抽獎需求，推出Switch 2、電動麻將桌、K歌藍牙喇叭等超商通路最低價商品，帶動家電類別銷量成長2成。另一方面，i預購平台也將年貨大街「搬上線」，古早味零嘴「大豬公」熱銷超過60萬包，零食銷售年增近7成，展現線上年貨商機的爆發力。

7-ELEVEN邀請知名總鋪師林明燦與祺豐師監製南、北辦桌宴套餐。（劉芯衣攝）

名店圍爐在家吃 全家FamiPort搶攻「星級預購」

全家今年則鎖定「名店品質」與「備菜效率」雙重需求，2026金馬年菜預購以「星級名店年菜、澎湃圍爐套組、酒香風味佳餚、蔬食名店料理」為4大主軸，讓消費者不必外出排隊也能在家復刻米其林料理。

首波陣容包括富錦樹台菜香檳、頤宮、山海樓、天香樓與台南晶英酒店等星級品牌。其中，富錦樹推出的「榮華富錦年菜三品組」與「富貴金馬年菜六品組」由米其林主廚監製，嚴選海陸珍饈；頤宮更與老協珍攜手打造「廣東老火例湯」，以慢火煲煮出濃郁湯底，成為高端湯品首選。

全家同時針對小家庭推出多款平價選擇，像是888元的「鴻福海陸小套餐」與1199元的「團圓海陸五星主廚套餐」，千元有找即可備齊三菜一湯。對於追求豐盛氣氛的大型家庭，《型男大主廚》節目團隊監製的「瑞馬迎春鴻運套組」以澎湃份量與名廚監製為賣點。

除了傳統手路菜，酒香入菜與蔬食年菜也成亮點。天香樓mini推出「天香小饌東坡肉」，以紹興酒燜煮豬五花展現細膩層次；蔬食品牌YACHE「韓式蔬食起司部隊鍋」則為彈性飲食族群提供新選擇。全家也祭出「任選3件以上92折」優惠，結合24小時便利取貨優勢，強化節前預購熱潮。

千元有找成亮點 萊爾富主打「馬年吉祥福氣萊」平價圍爐

萊爾富今年以「馬年吉祥福氣萊」為主題，走親民實惠路線，鎖定小資族與小家庭市場。主打「免出門、免排隊」策略，匯集飯店名菜、人氣老店與主廚手路菜，推出多款千元以內高CP值套組。

「頂級干貝鮑魚佛跳牆」由元榆牧場推出，以大顆干貝、圓潤鮑魚象徵富貴吉祥；長榮鳳凰酒店「鳳凰鯧魚炊粉湯」呈現飯店級海味；北投老爺酒店「黑蒜美人燉雞湯」則兼顧養生與風味。平價組合如「巨廚五福臨門套組」（999元）、「溫國智主廚八方來財年菜」（1880元）受到家庭青睞，而紅豆食府「紫米八寶飯」與「紅豆年糕」則為年節甜點畫下甜蜜句點。

為刺激買氣，即日起至2月6日止，萊爾富預購任選兩件95折、三件以上92折，搭配聯邦信用卡再享5%現折優惠，成為價格敏感族群的熱門選擇。

萊爾富門市《馬年吉祥福氣萊》年菜預購開跑，集結飯店名菜與經典年味一次備齊。（萊爾富提供）

年菜預購進入成熟期 超商通路成節慶經濟關鍵推手

從7-ELEVEN的「社交經濟」、全家的「名店復刻」到萊爾富的「高CP值平價策略」，三大超商各自切入不同族群，形成節慶消費的完整生態鏈。年菜不再只是圍爐一頓飯，更是結合禮品、年貨、家電與社交活動的消費整合場域。

隨著消費者生活節奏加快、家庭結構改變，年菜市場正快速邁向預購常態化。便利商店憑藉據點密集、物流快速與跨平台整合優勢，已成為零售業年節檔期的重要推手。

