搶攻日本客！JTB踩線高屏部落 魯凱美食、排灣工藝驚豔日方

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 為拓展日本旅遊市場，交通部觀光署茂林國家風景區管理處（簡稱茂管處）2月10日邀請日本旅遊龍頭JTB旅行社，由台灣分公司社長根本克己率團，深入屏東霧臺神山與禮納里部落踩線，聚焦原民飲食文化與職人工藝體驗，展現高屏部落深度旅遊魅力。

踩線團首站來到神山部落「部落廚藝學校」，體驗「產地即餐桌」的食農教育精神。在Sama食堂，貴賓親手製作魯凱族傳統美食「吉拿富（Cinavu）」，以甲酸漿葉包裹芋頭乾粉與豬絞肉；隨後於百步蛇風味餐廳走入家庭農園採集食材，手作香蕉葉包裹的小米阿拜，完成「巴冷公主的下午茶」。從採集到料理的完整體驗，讓日方團員深刻感受魯凱族善用在地植物的飲食智慧。

下午行程轉往禮納里部落「1n1原創空間」，展開排灣族工藝體驗。「黑色雋永」以台灣原生構樹皮反覆捶打製作胸花，展現自然材質的韌性與美感；「姥瑰皮藝工坊」則帶領貴賓雕刻排灣族圖騰，體驗傳統文化意涵與手作溫度。

茂管處長柯建興表示，日本旅客偏好文化深度與體驗價值兼具的行程，此次踩線獲得高度肯定，也證明高屏部落已具備接待國際旅客的成熟度。未來將持續與國際旅行業者合作，將台灣山林與原民文化之美推向國際舞台。