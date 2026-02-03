搶攻日本市場 台新開通PayPay 百萬店家輕鬆付
（記者卓羽榛臺北報導）台新Pay+於今日正式開通日本PayPay支付服務，民眾赴日旅遊時，無論在超商、百貨、藥妝或電器賣場等多達上百萬家PayPay特約商店，皆可輕鬆掃碼付款。歡慶服務上線，活動期間消費最高可享20.8%回饋，從藥妝掃貨、電器採購到日常消費，台新Pay+都是遊日不可或缺的支付利器。
台新Pay+繼2025年7月24日首波開通韓國支付場域後再傳捷報，此次攜手日本PayPay，成為國內首家同時直接與日、韓當地業者合作，並以兼營電子支付機構身分開通實體店家跨境支付服務的銀行。臺灣用戶可於超商、百貨、藥妝等日本必逛通路，開啟Richart Life APP，使用台新Pay+掃碼付款，並同時支援「帳戶扣款」與「信用卡綁定」，採即時扣款機制，消費金額清楚透明，無須擔心匯率波動，輕鬆告別現金找零與外幣兌換的不便。
為慶祝台新Pay+開通日本PayPay服務，台新銀行攜手PayPay商家推出期間限定高回饋方案。即日起至2026年6月30日，於日本PayPay特約商店使用台新Pay+消費，綁定Richart卡並搭配「Pay著刷」權益，可享3.8%台新Point（信用卡）回饋；再結合Bic Camera等日本熱門通路提供的最高10%免稅優惠與店家最高7%折扣，整體回饋最高上看20.8%，加上海外交易免1.5%手續費，讓旅遊消費更省、更有感。
台新Pay+透過與TBCASoft的HIVEX®跨境支付平台整合開通日本PayPay，象徵台新銀行持續深化「台新銀行｜Richart」品牌升級，將金融服務無縫延伸至旅遊與生活場景，打造更直覺、安心且高效的跨境支付體驗，實現「一個APP、旅遊暢行」的數位金融新日常。
