搶攻日本房市 國泰日本不動產ETF 009817 1/19開募
【記者柯安聰台北報導】國泰投信6日舉辦「國泰日本不動產」（009817）ETF發布記者會，宣告國內首檔聚焦日本不動產市場的ETF正式登場，由國泰投信董事長李偉正、總經理張雍川親自出席，並邀請日本大和資產管理執行董事永島俊太郎及資深基金經理人大野惠莉子專程來台，展現雙方對此合作的高度重視。009817預計於1月19至21日展開募集，發行價新台幣10元，具備半年配息機制，只要萬元即可進軍日本房市，開啟參與日本不動產市場的新契機。
國泰投信董事長李偉正表示，國泰投信積極響應政府推動「亞洲資產管理中心」政策，去年9月率先在東京證交所上市追蹤科技市值型ETF國泰台灣科技龍頭（00881）的「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」，看好台灣投資人對日本市場的高度興趣，這次將日本不動產投資機會帶回台灣，進一步拓展跨境ETF雙向掛牌布局，目標提升台灣資本市場的深度與國際競爭力。國泰金控作為國內資產管理龍頭，秉持「夠穩健 才能靈活前進」的理念，持續推進資產管理業務，這次國泰投信將日本金融領導品牌大和資產管理核心的日本不動產投資信託（J-REITs）專家實力引進台灣，象徵國泰投信在海外產品線的重要布局，更降低投資人直接持有日本不動產的門檻與稅務風險，讓投資人能以更便利的方式參與國際不動產市場。
國泰投信6日舉辦國泰日本不動產（009817）記者會，圖為國泰投信董事長李偉正（左4）、大和資產管理執行董事永島俊太郎（右4）、國泰投信總經理張雍川（左3）、大和國泰證券總經理光田岳史（右3）、國泰投信投資長蔡宜芳（左2）、國泰投信發言人鄭立誠（左1）、009817基金經理人游凱卉（右1）、大和資產管理資深基金經理人大野惠莉子（右2）。（圖／國泰投信提供）
國泰投信總經理張雍川強調，此次合作不僅是兩地資產管理龍頭的戰略結合，更是看準日本經濟重啟後的不動產市場潛能。日本正從長年的通縮走向適度通膨，隨著薪資成長與消費復甦，不動產資產的對抗通膨特性愈發凸顯，特別是在科技業外資湧入與觀光熱潮的帶動下，日本商辦、物流及飯店空置率持續下降，租金呈現上升趨勢，資產收益性更具吸引力。值得注意的是，日本國土交通省於2025年11月25日公布數據顯示，東京23區新建住宅中，台灣躍居上半年最大海外購屋來源，反映跨境資產配置已成趨勢。
日本大和資產管理執行董事永島俊太郎指出，2025年是日本經濟與政治的重要轉折年，高市早苗就任首相後，日經平均指數突破5萬點，企業獲利屢創新高，活絡不動產市場，辦公室與商業設施租金隨通膨上升，幅度大於日本央行升息影響，東京核心區空置率降至2.44%，東証REIT指數回升至2000點以上，顯示市場需求強勁。
日本大和資產管理資深基金經理人大野惠莉子表示，J-REITs市場自2001年成立以來，已成為全球規模最大的不動產投資信託（REITs）市場之一，制度成熟且透明度高。投資REITs意味透過將房地產納入其投資組合來間接擁有房地產，有助減少通貨膨脹造成的資產價值損失。在經濟復甦期間，由於房地產需求增加和企業業績改善，REITs和股票的預期收入都會增長，利潤也會提高。尤其是在通膨時期，REITs有望享受租金收入成長和房地產價格上漲的雙重利多。
國泰日本不動產基金經理人游凱卉表示，009817追蹤大和資產管理旗下ETF「iFreeETF東証REIT指數」，投資標的涵蓋辦公室、物流、零售、住宅及飯店等多元不動產類型，兼顧成長潛力與對抗通膨特性，主要成分股包括日本建築基金、日本不動產投資公司、日本大都會基金投資公司等，包括台灣民眾熟悉的新宿三井大樓、飯田橋Grand Bloom、三菱UFJ信託銀行總行、Bic Camera立川、六本木之丘、永旺集團之購物中心AEON等建築皆涵蓋在內。隨日本電商持續擴張，推升大型物流中心需求；觀光熱潮帶動商圈與飯店租金上升；企業總部回流與跨國企業進駐，使東京辦公室空置率下降，投資人透過009817可望一次掌握日本多元地產契機，並享有ETF交易的便利性與透明度。
游凱卉說，日本REITs市場波動度低於全球主要市場，具備相對穩健的風險特性，目前評價面具吸引力，對追求資產配置多元化的投資人而言，是值得關注的選擇。東証REIT指數長期走勢向上，近15年來總報酬率達264.5%，現階段匯聚多重利多，包括經濟復甦、企業獲利成長及不動產需求提升，009817為投資人提供進入日本不動產市場的便捷管道。（自立電子報2026/1/6）
