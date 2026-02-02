搶攻春節寒假檔期 義大推沉浸式遊樂設施估吸客62萬人次

【記者許麗珍／台北報導】搶攻農曆春節與寒假旅遊旺季商機，義大遊樂世界斥資新台幣7,000 萬元打造全新沉浸式設施《魔幻空間》近日啟用。義大開發總經理王香完指出，疫後旅遊市場快速回溫，遊客對於「體驗型內容」與「科技感受」期待同步提升，因此積極投入新型態沉浸式內容開發，預估春節檔期將吸引逾62萬人次遊客。

依據《交通部觀光署觀光統計資料庫》最新統計，2025年1至11月義大遊樂世界入園約453萬1861人次，在全台遊樂園及大型觀光遊憩據點中名列前茅。王香完表示，台灣遊樂園產業歷經數十年發展，已從早期以設施數量與刺激度為主要競爭條件，逐步轉向重視主題敘事、沉浸式體驗與整合式旅遊發展方向，透過故事敘事、場景設計與沉浸式體驗，讓遊客從傳統「搭乘遊具」轉為「走入體驗」。

《魔幻空間｜亞特蘭提斯－勇者啟航》以希臘神話的英雄故事為基礎，透過數位內容與空間設計，用「5D CAVE」技術結合 Unreal Engine 5 (虛幻5)即時渲染引擎呈現，是全台遊樂園區的首創、也是唯一，透過希臘故事的藝術創作，結合光影、雷射、360度環景的沈浸式體驗技術，讓遊客彷彿置身故事情境中。

王香完認為，未來遊樂園產業發展關鍵，不僅在於吸引首次造訪的遊客，更在於是否能持續更新內容、優化軟硬體設施，導入AI科技應用與沉浸式體驗技術，目前義大遊樂世界逐步更新，如AI智慧客服、AI升級設施，以及結合視覺、聽覺、動態與環境效果5D體驗，透過科技與內容整合，提升整體的體驗層次，提供真正能觸動人心的感受，進而創造回訪動機，降低季節性與天候因素影響。

王香完表示 此類型的沉浸式互動體驗，目前於國內遊樂園中仍屬少見，成為義大遊樂世界在內容創新上的重要布局，而義大世界擁有遊樂園、Outlet購物中心，以及皇家與天悅飯店共同形成完整複合式旅遊園區，而非單體經營，透過整合式規劃，讓遊客在同一區域內完成遊樂、購物、餐飲與住宿，延長停留時間。

王香完表示，義大開發未來仍將持續投入新型態設施與內容更新，結合遊樂園、購物中心與飯店資源，深化複合式旅遊園區優勢，提供更多元、具層次感的遊憩體驗，讓義大遊樂世界成為具備多日停留價值的目的地型旅遊據點。

