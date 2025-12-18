搶攻春節年菜市場！鄧師傅功夫菜全通路布局 熱取×宅配×量販超商 名店年菜全台輕鬆購

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】迎接2026馬年春節，年菜外帶與宅配市場已正式開戰！深耕高雄41年的台菜名店「鄧師傅功夫菜」，今年年菜銷售全面升級，透過高雄八家門市、電商平台及量販超商、便利商店全通路布局，讓全國消費者都能輕鬆將名店功夫菜端上年夜飯餐桌。

由榮獲「亞太餐飲十大名廚」殊榮的鄧至廷廚藝總監領軍專業團隊，精心研發五款六至七道式「2026年菜饗宴套組」，一次備齊經典圍爐滋味，滿足家庭圍爐、個人蔬食及除夕熱取多元需求。其中，去年熱銷完售的「除夕年菜熱取組」再度回歸，並推出多款宅配年菜人氣套組，以及專為蔬食族群打造的「蔬食饗宴組」，更將銷售通路拓展至加拿大華人超市，展現台菜品牌從在地深耕到國際布局的實力。

廣告 廣告

今年宅配年菜主打鮑魚、烏參、花膠等頂級海陸食材，以七道佳餚組成豐盛團圓桌，讓忙碌的家庭免去繁複烹調，簡單加熱即可享用。套組包括：「富貴豪華組」、「經典人氣組」、「山珍海味組」及蔬食專屬的「蔬喜饗宴組」，提供不同家庭靈活選擇，也搭配多達30款單品年菜自由搭配。

此外，高雄三家街邊門市、五家百貨門市及「鄧師傅功夫菜」官網電商平台開放預購，消費滿額即享免運、加贈或折扣等多重優惠。全台各大通路也同步販售多道經典年菜：全聯推出「蔭鳳梨花蛤雞湯」、「花雕雞火鍋」；7-ELEVEN獨家販售「鄧師傅酸白菜豬腳鍋」、「鮑魚鮮蝦海皇羹」、「好事發生紅燒肉」；家樂福提供「蜜汁叉燒米糕」及功夫年菜套組，讓消費者全年輕鬆選購。

為展現台菜年菜的國際魅力，鄧師傅功夫菜於12月18日舉辦年菜發表記者會，邀請加拿大、南非、希臘、俄羅斯等國際學生體驗台式年菜與春節圍爐文化，品嘗包括一品烏參、蔥燒腩排、雪菜年糕燒黃魚、鮑魚蠔豉紅燒肉、紹興干燒大蝦、豬腳麵線、干貝元寶砂鍋雞及宮廷甜品等經典佳餚。國際學生對於豐富澎派的台式年菜大讚「好呷」，並對圍爐團聚及年菜承載的祝福文化留下深刻印象，提前感受台灣年節的溫暖與熱鬧喜慶。

【熱取年菜】除夕年菜組（六道佳餚，適合6～8人）

包含干貝元寶砂鍋雞、雪菜年糕燒黃魚、紹興干燒大蝦、鮑魚蠔豉紅燒肉佐荷葉夾、蔥燒腩排及創意甜點玫瑰蜜汁心太軟。

【宅配年菜】富貴豪華組（七道佳餚，適合6～8人）

集結鮑魚烏參佛跳牆、干燒黃金鯧、玫瑰油雞、一品烏參、梅汁叉燒排骨、富貴雙方等經典海陸佳餚。

經典人氣組（七道佳餚，適合6～8人）

含鮑魚黃金鯧細粉、花膠虎掌燴干貝、筍干扣蹄膀、波本煙燻烤肋排等熱銷招牌菜。

山珍海味組（七道佳餚，適合4～6人）

小家庭首選，包含酸白菜豬腳鍋、鮑魚海皇羹、大四喜（瑤柱獅子頭）、橙香冰糖醬鴨、蔥燉鯽魚、頂級干貝水餃等。

【宅配蔬食年菜】蔬喜饗宴組（七道佳餚，適合1～2人）集結四喜佛跳牆、雙冬燴素鮑、翡翠雪餘娃娃菜、如意發財羹、香菇薺菜元寶、蘿蔔絲餅及桂圓紅棗燉銀耳，讓蔬食者也能共享團圓圍爐的幸福年味。

【訂購資訊】鄧師傅功夫菜高雄八家門市及官網電商平台：https://www.chefteng.com/produc家樂福、全聯、7-11、momo等各大通路同步販售，訂購方式依各通路為主。（預購日期：即日起至2026年1月29日）（圖╱記者王苡蘋攝）