搶攻春節追劇商機 凱擘推HBO Max超值方案

(記者謝政儒綜合報導)迎接農曆春節追劇熱潮，HBO Max集結多部獨家與話題韓劇強勢上線，凱擘大寬頻順勢推出高CP值光纖上網方案，只要月付799元，即可同時享有高速上網與豐富影音內容，輕鬆打造宅家追劇新日常。



9天春節連假，親友團聚追劇成為主要娛樂活動之一，特別是具話題性與高討論度的韓劇，更成為家庭與年輕族群的觀影首選。HBO Max將於2月4日推出溫馨療癒取向的新劇《給你宇宙》，描述彼此不合的姻親男女，意外成為新手爸媽，共同照顧留下的小姪子，在育兒日常中培養情感。由裴仁爀與盧正義攜手主演，搭配超萌寶寶角色，為春節追劇增添溫暖與驚喜。







韓娛粉絲們今年春節可盡情在HBO Max探索韓劇，包括《親愛的X》、《反派們》(Villains) 以及近期上線的《法官李漢英》(The Judge Returns)。《法官李漢英》由池晟飾演李漢英，講述了一位腐敗的法官冤死後，回到過去彌補過錯的故事。此外，HBO Max同時提供《不可能的任務：最終清算》、《匹茲堡醫魂》、《七王國的騎士》、《魔法壞女巫》、《一戰再戰》等人氣電影與影集，以及更多動作、浪漫、懸疑題材等豐富內容選擇。



民眾在家觀看高畫質串流內容，需要穩定且順暢的網路支援，凱擘大寬頻推出300M高速上網方案，搭配2台Mesh Wi-Fi 6設備，打造全屋無死角的網路環境，特別適合大坪數或透天住宅使用，還能暢看HBO Max 標準方案12個月，每月只要799元，即可滿足多裝置同時連線與日常追劇需求；同時還加贈一年「網路守護家」資安防護服務，主動攔阻釣魚網站、勒索病毒與惡意程式，為全家上網安全把關。有線電視用戶可申辦『好視雙享』方案，每月只要加價$100，即享有HBO Max高級方案，觀看豐富獨家影劇內容。



凱擘大寬頻表示，300M光纖上網月付799元方案，搭配HBO Max串流服務，提供用戶享受穩定上網與多元韓劇內容的最佳選擇，讓民眾在春節與年後時光，隨時沉浸於精彩劇情之中，輕鬆享受高品質的宅家娛樂生活。