搶攻普發商機 雄獅萬元有找行程一次看

財經中心／廖珪如報導

旅遊業龍頭雄獅業績回溫。（圖／雄獅提供）

旅展在即，旅游業龍頭雄獅（2731）今（4）日召開展前記者會，將全力搶攻寒假延長＋春節連假9天商機，公司將趁勢推升冬季旅遊熱潮，預估歐洲寒假訂單量年增逾 3倍；亞非線寒假與春節訂單成長近8成；美加較去年成長約3成。今年ITF美國館睽違7年回歸、新航點布局（鳳凰城、達拉斯），顯示台美旅遊熱度升溫，雄獅推鳳凰城53,999元起挑戰市場最低價，此外 雄獅預期在普發政策、連假紅利與會員升級帶動下，旅展整體業績有望雙位數成長。

普發現金一萬跟著玩，雄獅推薦日本沖繩三日自由行9,888元起、首爾樂天世界4日8,999元起、香港三日自由行9,588、自由行則網羅峇里島、曼谷等東南亞熱門目的地，萬元內輕鬆成行

訂房入住國內五星飯店，親子同行免萬元、即日起預購短程線最高可折12,000元、長程線可享15,000元折扣，再享「雄獅加碼送」千元折扣碼。

