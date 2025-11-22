搶攻普發現金商機 台北101推耶誕購物回饋 義大週年慶登場

【記者許麗珍／台北報導】搶攻普發現金1萬元商機，台北101首度舉辦大型VIP狂歡派對，匯聚全館超過70家品牌祭來店驚喜，會員獨享最高10%加碼，耶誕檔期則規劃雙重購物回饋。南台灣義大世界15週年慶即日起至12/21登場，祭出15%超高回饋，消費滿千元可獲「萬元放大功略本」，集結逾40個品牌、總價值逾2萬元，力拼回饋力度最高的Outlet。

依據財政部統計，普發一萬登記入帳有834萬人，ATM領現則有283萬人，相加已逾1000萬人，若再加上458萬人是直接入帳，目前已有逾1500萬人約65%的民眾領取完畢。等於自11月5日預登記開始至今短短不到兩週，65%民眾都已領取完畢。為了搶攻普發一萬元商機， 業者祭出購物回饋及週年慶活動。

台北101將於11月27日首度舉辦大型VIP一夜狂歡派對「奇幻嘉年華・會員狂歡夜」。活動匯聚全館超過70家品牌共襄盛舉，邀請會員一同沉浸結合時尚、藝術與美饌體驗的華麗夜晚，超過70家品牌祭來店驚喜，國際頂級品牌更推出專屬入店禮遇，台北101同步準備驚喜好禮。

台北101也為整個耶誕檔期規劃雙重購物回饋，首先自11月27日（四）起至2026年1月1日（四），全館同步推出單筆消費每滿5,000送200禮遇。11月27日（四）至11月30日（日）限時4日推出「會員購物狂歡・合作品牌限時加碼回饋」活動。

台北101表示，會員於合作品牌單日消費達指定金額，並出示TAIPEI 101 APP電子會員條碼或台北101聯名卡，即可於專櫃立即兌換加碼點數回饋。

義大15週年慶由聖誕點燈拉開序幕，週年慶祭出15%超高回饋，力拼回饋力度最高的Outlet。義大表示適逢政府普發現金，品牌紛紛加碼，讓1萬發揮超過2萬的價值，消費者只要有E卡會員再搭配義大聯名卡消費滿3萬元，可獲最高4,600元回饋，相當於整單再打85折，消費滿千元就能獲得「萬元放大功略本」，集結超過40個品牌、總價值超過2萬元。

義大遊樂世界順勢祭出「全民兒童價」，大小朋友均一價680元一票暢玩，使用「萬元放大術」12歲以下孩童還可再獲得100元樂園商品抵用券，把普發金升級成購物力。樂園於週年慶期間，週週推出抽獎大放送，包括入住皇家酒店或天悅飯店，免費進樂園或看劇院秀等「假期大禮包」，最後一週更抽獎最夯的iPhone17。

搶攻普發現金1萬元商機，南台灣義大世界15週年慶即日起至12/21登場，祭出15%超高回饋。義大提供

品牌陣容則是這次週年慶另一大亮點。義大表示Outlet匯聚超過700個品牌，今年再迎來13個全新品牌，新品牌首7日推破盤優惠，除了買一送一，還有原價近2萬元包款不到8千元就能帶回家，也有品牌限時回饋，原價6千至上萬元商品特價1,500至1,515元，全館優惠讓消費者用普發1萬元可買得雙倍、三倍價值。

