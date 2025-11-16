搶攻普發萬元商機 台中金典酒店推出住房餐飲雙享優惠

【民眾網諸葛志一臺中報導】看準全民普發1萬元帶動的消費熱潮，台中金典酒店推出「金典饗宴 領1萬元犒賞您的味蕾」活動，即日起至2026年6月30日祭出多項住宿、餐飲優惠專案吸客；同時宣布「2026尾牙春酒專案」開放預訂，提前搶攻企業與家庭宴席需求。

金典酒店指出，本次普發金優惠主打「萬元享多種體驗」。其中購買金典聯合餐券10張，優惠價1萬元（不搭贈），即可在栢麗廳享用各式精選菜餚與精緻甜點；蘿拉牛排館＆金典鐵板燒精緻套餐1,680元+10％，雙人預訂享套餐優惠價3,000元，限周一至周五午、晚餐時段。

金園中餐廳推出「呷福寶─粵吃粵飽2.0專案」，買10位送2位（第13位起每位990元+10％，限午宴）；凡預訂10人桌菜，即享1萬元免服務費優惠價，並附贈果汁暢飲或熱茶二選一。

金典酒店同時推出萬元住房專案，包括「豪華家庭房」續住兩晚，或一晚訂兩間（每間含四客早餐），通通只要1萬元；「精緻雙人房一泊二食」續住兩晚，含兩客早餐，以及一晚自助餐、一晚可選金典鐵板燒或蘿拉牛排館套餐，只要1萬元；另有「精緻雙人房一泊二食」一晚兩間方案（每間含兩客早餐與兩客自助晚餐），同樣只需1萬元。

金典酒店同步公布2026年尾牙春酒專案升級內容，中式宴席每桌8,999元+10％起，平日（周一至周四）訂席可享果汁暢飲；企業與團體若達指定桌數，還可獲得住宿券或餐券好禮。此外，宴席滿23桌以上即加贈一桌（可累計），並提供卡拉OK、邀請函設計與場地免費停車等多項服務，全面強化宴會體驗。