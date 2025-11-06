搶攻普發萬元商機 麗尊酒店推「萬元經典饗宴」幸福升息

政府11月5日正式實施全民「普發一萬元」，高雄麗尊酒店在登記首日即推出「萬元經典幸福饗宴」全新企劃， 以「幸福升息、讓愛流動」為主題，將年底的打牙祭化為投資幸福的儀式。活動同步揭開冬季宴與年菜專案的序幕，從佳節團聚到暖心進補，邀請大家用一萬元投資友情、親情，也犒賞一整年的辛勤工作。

麗尊推出的兩組宴席以「經典復刻 × 幸福升息」為概念，各主打芙悅軒的《六福鴨饗宴》與《鵝香五彩宴》，每組均有麗尊未曾公開列在菜單的「隱藏版料理」，讓賓客在熟悉的味道中品嘗驚喜。

其中《六福鴨饗宴》以宜蘭櫻桃鴨三吃為主軸，從「蔥油玉露蒸金瓜澎湖海石斑」的鮮甜開場、「XO 醬鴨柳天使細麵」展現中西合璧的巧思，到「麻油老薑凍豆腐鴨骨湯」，搭配枸杞百合野菌時蔬與芙悅鴛鴦美點（豆花、抹茶紅豆涼糕），以食補與幸福兼具的味道收尾。

圖說：大廚現場片鵝展現港式切刀功夫。(圖片來源:韓文明拍攝)

《鵝香五彩宴》前菜「迎賓舞彩蝶」融合甘露梨配烏魚子、金沙魚皮與家常醬香花生，呈現高雄人的人情與豪氣；主菜部分以「脆皮上庄京醬燒鵝片」為主角，現場片鵝展現港式功夫，再以「錦繡花雕蒸大蝦」與「紹菜鵝骨米粉湯」收尾，搭配「黃金流沙球」與「芋泥珍圓露」作為甜點。

隨著節氣入冬，麗尊分別於芙悅軒與木櫃工廠同步推出《冬季宴》系列，以「進補不燥、暖身不膩」為料理核心，推出冬季限定佳餚。芙悅軒「藥膳冬菇雞」、「滋補海鮮白令塔」、「麻香藥膳炖大蝦」，結合藥膳概念與創意港式手法，兼具風味與溫補效果；木櫃工廠則以創意鍋物呈現冬日療癒感，主打「御膳養生鍋」與「馬祖紅糟雞湯」，分別以溫補藥膳、養生紅糟為湯底，融合各式食材後，讓鍋物不僅暖胃更暖心。

位於時尚精品酒店帕可麗二樓的艾可廚坊，也以創意義法料理帶來食補佳餚，其中「明太子雞翅麻油雞燉飯」正是結合中西風味所碰撞出的好滋味。

麗尊酒店「萬元經典幸福饗宴」，即日起開放預訂，活動至2025年12月31日，《鵝香五彩宴》平日1萬元、假日1萬2千元加一成服務費；《六福鴨饗宴》平日8千元、假日1萬元加一成服務費；「冬季宴」與「外帶年菜」現正熱賣中，歡迎至麗尊官網、麗尊美食市集或現場訂購。

圖說：麗尊「萬元經典幸福饗宴」選用重四公斤的宜蘭櫻桃鴨（右）與五公斤重的大鵝。(圖片來源:韓文明拍攝)

