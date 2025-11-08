搶攻普發一萬商機 台中福華「雙11購物節」爆品5折起

《圖說》台中福華「1111購物節」搶搭普發紅包熱潮，用現金放大術全力拚買氣。

【民眾網諸葛志一台中報導】雙11購物節即將迎來年度最熱檔期，適逢政府普發現金1萬元即將入帳，市場消費動能明顯回溫。台中福華大飯店即日起至11月16日，線上線下同步推出「1111購物節」活動，主打星級爆品5折起，再加上國旅卡消費滿額贈禮，搶搭普發紅包熱潮，用現金放大術全力拚買氣。

台中福華指出，今年雙11不僅線上「饗福商城」同步開跑，館內1樓豪吧門市亦聯合推出多項限時優惠，從常溫禮盒、冷凍組合到生活精品，全面祭出破盤價。暖冬食補首選「玉露珍菇燉土雞禮盒」，限時加11元多1盒，優惠約5折；人氣商品「鮑魚佛跳牆禮盒」、「琥珀黑羽老火雞湯禮盒」買2贈1，優惠價約67折。熱銷主廚私房醬「堅果花椒醬禮盒」買1送1瓶，優惠價799元；「台中福華滴雞精禮盒」買5盒再贈時尚Fellow 12oz保溫杯乙只，優惠價為7,900元，皆為節慶贈禮與健康補氣首選。

冷凍商品方面「好．餃子」即鮮手工冷凍水餃任選5包(葷素不限)優惠價999元(77折)；生活精品區推出天然極細羽毛枕2顆加枕套2件優惠價1,999元(56折)、「買一被送一套」羽毛被+被套組優惠價5,999元(67折)，全面鎖定居家消費族群。

為配合年底旅遊旺季與公部門消費需求，台中福華同步推出「國旅卡放大術」活動。凡持國旅卡於1樓豪吧門市或線上「饗福商城」消費，即可享滿額贈禮優惠：單筆滿1,000元，贈百元抵用券乙張；單筆滿5,000元贈饗福牛肉麵乙盒或豪吧2,000元抵用券；單筆滿8,000元，贈雪蛤燕窩飲乙盒或豪吧4,000元抵用券。

台中福華表示，今年「1111購物節」檔期，結合政府普發現金與國旅卡補助雙重利多，預期將掀起一波強勁消費潮，帶動飯店餐飲、精品與電商平台同步成長。