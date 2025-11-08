搶攻普發一萬商機 台中福華「雙11購物節」爆品5折起
【民眾網諸葛志一台中報導】雙11購物節即將迎來年度最熱檔期，適逢政府普發現金1萬元即將入帳，市場消費動能明顯回溫。台中福華大飯店即日起至11月16日，線上線下同步推出「1111購物節」活動，主打星級爆品5折起，再加上國旅卡消費滿額贈禮，搶搭普發紅包熱潮，用現金放大術全力拚買氣。
台中福華指出，今年雙11不僅線上「饗福商城」同步開跑，館內1樓豪吧門市亦聯合推出多項限時優惠，從常溫禮盒、冷凍組合到生活精品，全面祭出破盤價。暖冬食補首選「玉露珍菇燉土雞禮盒」，限時加11元多1盒，優惠約5折；人氣商品「鮑魚佛跳牆禮盒」、「琥珀黑羽老火雞湯禮盒」買2贈1，優惠價約67折。熱銷主廚私房醬「堅果花椒醬禮盒」買1送1瓶，優惠價799元；「台中福華滴雞精禮盒」買5盒再贈時尚Fellow 12oz保溫杯乙只，優惠價為7,900元，皆為節慶贈禮與健康補氣首選。
冷凍商品方面「好．餃子」即鮮手工冷凍水餃任選5包(葷素不限)優惠價999元(77折)；生活精品區推出天然極細羽毛枕2顆加枕套2件優惠價1,999元(56折)、「買一被送一套」羽毛被+被套組優惠價5,999元(67折)，全面鎖定居家消費族群。
為配合年底旅遊旺季與公部門消費需求，台中福華同步推出「國旅卡放大術」活動。凡持國旅卡於1樓豪吧門市或線上「饗福商城」消費，即可享滿額贈禮優惠：單筆滿1,000元，贈百元抵用券乙張；單筆滿5,000元贈饗福牛肉麵乙盒或豪吧2,000元抵用券；單筆滿8,000元，贈雪蛤燕窩飲乙盒或豪吧4,000元抵用券。
台中福華表示，今年「1111購物節」檔期，結合政府普發現金與國旅卡補助雙重利多，預期將掀起一波強勁消費潮，帶動飯店餐飲、精品與電商平台同步成長。
其他人也在看
「騎遇福爾摩沙」開騎 3成車友來自海外
（中央社記者余曉涵台北8日電）一年一度的「騎遇福爾摩沙」（Formosa 900）今天出發，今年共有1268名車友參加，其中30%為來自海外的車友，外籍參與人數達381人。中央社 ・ 10 小時前
北美台灣醫師赴貝里斯義診 4天做50例外科手術
（中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電）一群旅美的台灣醫師組成義診團，近日赴台灣友邦貝里斯為當地居民免費看診，4天看診2000人次，完成50例外科手術，洗牙及牙科手術221人次。中央社 ・ 13 小時前
驚悚！吃安眠藥醒來竟在精神病院？藥師曝離奇過程「暖心籲1事」
驚悚！吃安眠藥醒來在精神病院？藥師曝離奇過程籲1事造咖 ・ 1 天前
韓國昌原國際龍舟賽 真理大學龍舟隊締佳績
真理大學龍舟隊於二○二五年韓國「昌原國際龍舟競賽」中再度締造佳績，展現堅強的團隊實力與不懈精神。此次賽事吸引多國勁旅參賽，競爭激烈。真理大學代表隊在二百公尺賽程中以穩健的節奏與默契拿下銀牌，隨後在四百公尺賽事中全力衝刺，以出色的速度與團隊協作勇奪金牌，為母校再添榮耀。此次參與韓國昌原國際龍舟競賽的隊伍有來自菲律賓、新加波、美國、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、香港、台灣、韓國等國家；此次賽事由邱惠娟及林芳伃兩位國手領軍，將比賽經驗傳承分享與建立不同的觀念給予團隊，真大代表隊一共計十五名選手參賽，全員來自該校運動管理學系，展現「學長姐帶學弟妹、團隊共成長」的精神。隊員們在賽前歷經長時間嚴格訓練，從體能、節奏配合到心理調適皆全力以赴，只為在國際舞台上展現真理大學的運動風采。真大龍 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
臺灣漫遊錄獲迴響 楊双子為印度民眾簽書 (圖)
台灣作家楊双子（右2）著作「臺灣漫遊錄」近期在印度出版界引發迴響，她6日在德里舉辦座談闡述創作理念，並為民眾簽書留念。中央社 ・ 10 小時前
豬肉攤開市 盧秀燕赴市場關心豬肉供需、價量情形
【民眾網諸葛志一臺中報導】因應非洲豬瘟禁令解除，全國恢復豬隻拍賣與屠宰作業，市場豬肉攤 8日全面回歸正常。台中 […]民眾日報 ・ 11 小時前
客語從課堂走進家庭 扎根雲林生活日常
雲林縣政府長期積極推動客語復興與文化傳承，一一四年度「客語深根服務計畫」成果展八日在詔安客家文化館舉辦，展現一年來結合教育、社區與家庭的推動成果，讓客語在雲林真正「活」起來，走進生活、扎根家庭。今年度計畫在客家委員會的支持下，課程活動由原訂七十四場擴增至八十三場，包含詔安客語初級班十二場、進階班由十二場增至十八場、客語學校增能講座十場、薪傳師傳習工作坊十場、客語說故事親子工作坊十場，以及客語學習家庭工作坊由二十場增至二十三場，總時數高達一百七十六小時。課程設計兼顧不同年齡層與語言程度，從初學入門到深度應用，讓客語在社區中持續發聲。民政處處長蕭德恕表示，「客語深根服務計畫」自一一一年推動以來，持續深化在地語言教育，尤其詔安腔作為雲林獨特的語言資產，透過多場親子共學、故事分享 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
北美台灣醫師義診 貝里斯總理致謝 (圖)
北美洲台灣人醫師協會（NATMA）50人赴台灣友邦貝里斯義診。貝國總理布里仙紐（John Briceno）（右2）穿上義診團制服，向團長許宗邦（左2）致謝。中央社 ・ 13 小時前
專訪》焦曼婷長沙行大胃王上身 狂嗑「黑臭豆腐」辣對味
焦曼婷受邀擔任第4屆「旺旺孝親獎」表演嘉賓，結束演出後，她在熱鬧又充滿煙火氣的長沙展開小旅行，走訪五一廣場、潮宗街、太平老街等，也去了湘江散步，這些都是旅遊網站人氣榜單的必去之處，「我出發前其實都有做功課，這些地方通通是我想去的，手機裡的相簿都快爆炸。」中時新聞網 ・ 11 小時前
校花因車禍「離奇身亡」 真實案件背後藏「以愛包裝」的悲劇
《成仁高中偵探社》第二季最新一集挑戰「恐怖情人」與「控制型關係」！原本青春解謎的節奏，一秒變身戀愛懸疑戰，讓人看得心驚膽跳。主持人視網膜也在節目中點出核心關鍵：「真正的愛應該讓人感到被尊重，不是用關心的名義去掌控對方。這不是愛情悲劇，而是以控制為名的傷害。」鏡報 ・ 7 小時前
林隆璇帥兒打球出事！「開刀消失一個禮拜」不敢見家人
林隆璇的兒子林亭翰日前在IG分享頭部受傷，經過開刀後已經恢復許多。林亭翰說：「因打籃球時與人頭撞頭而受傷，導致頭部腫脹得非常大。自己還開車回家，但傷勢越腫越大，於是趕緊去急診處理，他嘗試了兩周的冷熱敷等處理方式，但最終因為有血塊凝固，仍必須進行開刀手術拿出血塊。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
林智鴻公益列車 推親子共學體驗職人精神
[NOWnews今日新聞]由高雄市議員林智鴻與高雄市社會福利慈善總會共同主辦的「善循環・愛永續」【公益列車×小小職人】活動，今(8)日於鳳山五甲龍成宮熱鬧登場。活動結合公益、教育與親子體驗，匯集社會愛...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
解禁第2日！毛豬拍賣市場交易熱絡 農業部曝最新豬肉價格區間
即時中心／廖予瑄報導由於國內無新增其他非洲豬瘟確診案例，中央災害應變中心宣布，自昨（7）日0時起，全國恢復豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸。今（8）日農業部指出，截至下午5時，全國肉品市場均正常交易，毛豬拍賣價格還算平穩；另外，各項監測工作也持續進行中，「今日下午5時為止，採檢結果皆為陰性。」民視 ・ 8 小時前
陽明交大校友辦熱音趴 跨半世紀樂團接力搖滾
（中央社記者陳至中台北8日電）陽明交大校友發起「跨世代熱音演唱會」，今天由11組老中青樂團在台北輪番登台搖滾，譜出一場難得的世代對話音樂節，讓音樂成為跨越年齡的語言，資深音樂人余光也到場相挺。中央社 ・ 11 小時前
鳳凰颱風將來襲 台電北南區處整備防颱
依據中央氣象署及各國氣象機構預測，鳳凰颱風侵台機率大幅提升，台電台北南區營業處已於第一時間整備201位工程人員、54輛工程車、13輛吊臂車、17輛昇空車、27台發電機及25台抽水機，全力戒備防颱。北南區處表示，已加強巡視進行樹修及礙洗作業，以防止瞬間強陣風導致樹木碰觸、電桿傾倒。並籲請民眾做好防颱準備，注意颱風動態並防範強風豪雨所帶來的影響，尤其是抽水站或有使用維生器材等不能停電的用戶，預先準備發電機或不斷電設備。過去颱風期間常發生樹枝、招牌遭強風吹落，損壞配電設備導致停電，或大樓地下室淹水影響搶修，請民眾配合注意地下室防水，加強固定招牌看板，取下戶外懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落或外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。北南區處表示，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如家中與附近住戶皆停電，系統會自動偵測停電訊息，請民眾耐心等候，台電將儘速派員搶修。若附近只有零星幾戶停電，可利用「台灣電力 APP」報修功能，或透過台電公司於颱風期間專設網頁「颱風停復電資訊」專區(https://service.taipower.com.tw/nds/ndsWe台灣好新聞 ・ 10 小時前
徐章焄話太多遭劉在錫嗆聲 中途消失再被抓包
該集設計以金鍾國與劉在錫為首的情境劇開場，宋智孝與神童飾演未婚夫妻，哈哈看見他們出場後卻說「智孝還沒離婚」瞬間變成灑狗血劇情，徐章焄則飾演金鍾國的小兒子，一登場就跟金鍾國抱怨還頂嘴。當全部人站在一起時，身高207公分的徐章焄處於正中間顯得相當突兀，金鍾國不禁...CTWANT ・ 11 小時前
PLG／富邦勇士主場開幕戰 台鋼獵鷹只有單洋將！半場仍遙遙領先24分
富邦勇士8日在主場迎來新賽季開幕戰，不料完全抵擋不住作客的只有單洋將的台鋼獵鷹，半場結束竟遭39：63打爆，全隊僅莫巴耶1人得分來到雙位數12分，還被獵鷹的洋將翟蒙狂砍23分。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
桌球》歷經5天18戰體能考驗 馮翊新第7度領到國手當選證書
世界排名53的合庫好手馮翊新在歷經5天、18場激戰後，今天在115年度中華桌球排名資格賽男子組第四次賽衝關賽以直落三擊退八馬國際王冠程，連續3年入選國手，也是生涯第7張國手當選證書。大葉大學體育館對馮翊新來說一直是個心結，3年前他就是在這個場地鎩羽而歸，中斷連續4年當選國手的紀錄，去年排名資格賽重回自由時報 ・ 11 小時前
鳳凰颱風來勢洶洶 台電高雄區處嚴陣以待
鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象局持續預警颱風移動過程中強度將持續增強，為因應颱風可能帶來的影響和災害，台電高雄區處已全力戒備，共整備二百二十四位工程人員、四十一輛工程車、二十五輛吊臂車、三十輛昇空車、二十七台發電機、三十八台抽水機及挖土機等機具設備，除加強樹木修剪外，另針對轄區內各變電所進行巡視，也特別針對較低漥地區的變電所做好擋水措施、備妥沙包，並完成抽水機測試。(見圖)台電高雄區營業處今(八)日說明，依氣象署預報，鳳凰颱風預期仍持續增強，預估路徑將於下週接近並影響台灣本島，暴風圈及降雨將對南台灣陸地造成影響，民眾除了須即早做好防颱準備，也提醒提供配電場所用戶，有淹水之虞場所，應備置防範水患因應措施；尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，若發 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
【普發一萬】900萬人線上登記選哪家銀行最划算？元大銀加碼11萬 將來銀送輝達股票 15家銀行方案一表看
普發一萬今（11月5日）上午8點準時開放分流登記，最快11月11日晚間即可領到錢，往年採登記入帳的比例最高，高達四成之多，以2356萬人可領來估算，高達940萬人可能直接登記，各銀行也對此提出加碼優惠，《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，包括玉山金免抽獎解3任務可多領800元刷卡金、台銀有500元購物金或是元大銀抽最高11萬元現金、將來銀抽10萬輝達投資金等，但也有不少限制，有些要先領券，更要留意活動時間，民眾做好功課可以最高一次帶12萬元回家。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前