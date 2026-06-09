搶攻智慧資訊市場! Yahoo宣布雙App導入AI功能 推AI新聞助理與自選股摘要

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AI浪潮持續席捲數位服務市場，Yahoo今（9）日宣布旗下兩大主力App同步升級導入AI功能。其中，整合新聞、財經與運動資訊的Yahoo App正式推出「AI Bot助理」Beta版，提供焦點探索、聽新聞及事件整理等三大功能；Yahoo股市App則針對VIP用戶推出「AI自選股摘要」，透過AI整理個人投資標的相關新聞，協助投資人快速掌握市場動態。







Yahoo表示，在AI改變資訊取得與閱讀習慣的趨勢下，平台正從過去單純提供資訊，進一步轉型為智慧資訊指南，希望幫助使用者快速理解內容並掌握下一步行動方向。

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Yahoo媒體產品規劃與設計部資深總監謝佳玲表示，使用者真正需要的不只是更多新聞，Yahoo結合可信內容、專業編輯經驗與AI技術，讓使用者從「看到新聞」進一步了解「下一步該關注什麼」，此次Yahoo App與Yahoo股市App同步升級，也是AI應用落實於日常情境的重要一步。







此次推出的Yahoo App「AI Bot助理」Beta版，聚焦協助用戶更快速理解新聞內容與取得資訊。其中，「焦點探索」透過AI引導式問答介面與互動圖卡，讓使用者能在短時間內掌握當日重要時事、生活議題與股市動態；「Yahoo聽新聞」則利用AI每日整理新聞重點，彙整為5大焦點，並轉換成適合收聽的口語化內容，用戶約3分鐘即可掌握重要資訊；至於「AI事件整理」功能，也從原有新聞應用進一步擴展至股市與運動領域，自動整理事件背景、發展脈絡與後續變化。







除了此次新功能上線外，Yahoo自今年3月起也陸續推出多項AI應用服務，包括Yahoo App遊戲中心導入AI生成遊戲、「AI隨堂考」即時生成新聞問答，以及新聞留言區的「AI留言情緒分析」，透過六種情緒標籤協助用戶快速掌握社群討論風向。







另一方面，Yahoo股市App同步升級個人化投資服務，推出VIP會員專屬的「AI自選股摘要」。系統將依據用戶設定的自選股名單，每日自動整理相關新聞內容，並生成重點摘要與延伸閱讀資訊，讓投資人能以更有效率的方式掌握個股與市場資訊。







Yahoo指出，在資訊碎片化且快速流動的時代，未來將持續透過AI技術優化核心產品服務，並擴大應用至更多使用場景，協助用戶提升資訊理解效率。Yahoo股市App新功能已正式上線，Yahoo App相關AI功能則將陸續於Android及iOS版本推出，使用者更新至最新版本即可體驗。





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