搶攻暑假親子旅遊商機 台中五星飯店化身兒童樂園

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搶攻暑假親子旅遊商機，台中福華大飯店推出《夏日新樂園》親子住房專案，結合「異想新樂園」，美食、玩樂一次體驗。（圖：台中福華大飯店提供）

暑假將至，搶攻親子旅遊商機，台中福華大飯店即日起推出《夏日新樂園》親子住房專案，結合台中人氣親子景點「異想新樂園」入場兌換券及飯店餐廳抵用券，美食、玩樂一次體驗，展開全家最歡樂的夏日旅程。台中長榮桂冠酒店則和日本經典IP「巴布豆BOB DOG」合作，推出聯名主題房，17款不同風格的房間，讓孩子樂翻天。

台中福華大飯店表示，近年親子旅遊型態，逐漸從單點景區遊玩，轉向結合住宿、餐飲與體驗的一站式旅程，因此特別攜手台中在地熱門親子景點「異想新樂園」合作，透過資源整合提供更豐富的旅遊內容，同時也呼應永續旅遊趨勢，創造地方共好價值。《夏日新樂園》親子住房專案，即日起開放預訂，數量有限。歡迎今夏帶著孩子入住台中福華，暢玩大里藝術廣場異想新樂園，在結合冰雪、運動、創意與互動遊戲的樂園中，盡情歡樂一夏。創造專屬全家的精彩暑假回憶。

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瞄準暑假商機，台中長榮桂冠酒店與日本經典IP「巴布豆BOB DOG」共同推出聯名主題房，包含宇宙巴布豆、魔術方塊巴布豆、下午茶巴布豆、超級英雄巴布豆等各式不同風格的主題，預訂「巴布豆BOB DOG」聯名主題房專案，再享周邊商品五重送及暑期好康雙重送。台中長榮桂冠酒店表示，巴布豆主題房多達17款不同風格，連整層客房走道都是滿滿的巴布豆，讓孩子們樂翻天。

搶攻暑假親子旅遊商機，台中長榮桂冠酒店和日本經典IP「巴布豆BOB DOG」合作，推出聯名主題房。（圖：台中長榮桂冠酒店提供）

炎炎夏日，台中裕元花園酒店則端出美食，搶攻商機，6月起推出「世界海鮮嘉年華」，嚴選肥美螃蟹、鮮甜大蝦與厚切刺身結合地中海、南洋與日式等多國精湛料理。在溫莎咖啡廳當日消費滿三千元，可以獲得一張抽獎券，天天抽帝王蟹一隻。

台中金典酒店也在六月推出「金典鮪魚季」，每週五限定「午餐職人鮪魚現切秀」及鮪魚主題料理，引爆極致海味，希望消費者清涼一夏天。（寇世菁報導）

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