搶攻東南亞市場 新北赴馬尼拉、宿霧拓展國際觀光
【記者葉柏成/新北報導】新北市觀光旅遊局積極拓展東南亞國際觀光市場，日前加入交通部觀光署組團辦理「2026年菲律賓觀光推廣活動」，昨〈11〉日啟程前往菲律賓馬尼拉及宿霧展開觀光行銷，透過旅展及推廣會雙軌並進，向當地旅遊業者及民眾介紹新北多元觀光魅力，爭取更多菲律賓旅客來台旅遊。馬尼拉旅展結束後，新北市將於6月15日及17日分別參與馬尼拉及宿霧觀光推廣會，持續深化台菲觀光交流，爭取更多合作機會。
觀旅局長楊宗珉表示，此次推廣活動由交通部觀光署規劃，除於馬尼拉舉辦台灣旅展（B2C）外，並於馬尼拉及宿霧各辦理一場台灣觀光推廣會（B2B），邀集上百名當地出境旅行業者參與，透過台菲旅遊產業交流合作，進一步提升雙邊觀光效益。
他說，新北市於旅展現場主打多項年度大型觀光活動，包括「淡江航海趣」、「九份紅燈籠祭」、「新北市河海音樂季」、「新北歡樂耶誕城」及享譽國際的「新北市平溪天燈節」等，希望藉由特色節慶與城市品牌形象，吸引更多菲律賓旅客來台深度旅遊，感受新北山海風光與文化魅力。
楊宗珉指出，其中，今年5月正式通車的淡江大橋成為宣傳亮點。橫跨淡水河口的淡江大橋不僅是北台灣重要交通建設，也被視為國際級新地標，結合港灣景觀與河岸旅遊資源，為新北觀光注入新話題與新動能。
除推廣大型活動外，新北市也持續推動綠色旅遊與低碳永續觀光政策，以「綠色、減碳、行動、共好」為核心，推出「水源茶香坪林漫遊」、「鐵道綠跡雙溪猴硐人文走讀」及「藝境三鶯時光慢旅」等低碳旅遊路線，帶領旅客深入茶鄉聚落、山林鐵道與藝術文化場域，展現新北自然景觀與人文底蘊兼具的觀光特色。
楊宗珉表示，活動期間九份山城夜景、平溪天燈文化及新北歡樂耶誕城等特色景點與活動，成為菲律賓民眾詢問焦點。新北市展攤吸引不少民眾駐足參觀，索取旅遊摺頁及相關文宣，顯示當地市場對新北旅遊具有高度興趣。
另外，此次旅展也配合交通部觀光署「Taiwan－Waves of Wonder」主題，以「揪來新北不打烊」為核心印象，強調新北從白天到夜晚皆有豐富旅遊體驗，同時展現台灣安全、安心的旅遊環境，以及適合自由行、親子旅遊及文化深度旅行的城市魅力。
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