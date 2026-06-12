搶攻東南亞市場 新北赴馬尼拉、宿霧拓展國際觀光

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【記者葉柏成/新北報導】新北市觀光旅遊局積極拓展東南亞國際觀光市場，日前加入交通部觀光署組團辦理「2026年菲律賓觀光推廣活動」，昨〈11〉日啟程前往菲律賓馬尼拉及宿霧展開觀光行銷，透過旅展及推廣會雙軌並進，向當地旅遊業者及民眾介紹新北多元觀光魅力，爭取更多菲律賓旅客來台旅遊。馬尼拉旅展結束後，新北市將於6月15日及17日分別參與馬尼拉及宿霧觀光推廣會，持續深化台菲觀光交流，爭取更多合作機會。

觀旅局長楊宗珉表示，此次推廣活動由交通部觀光署規劃，除於馬尼拉舉辦台灣旅展（B2C）外，並於馬尼拉及宿霧各辦理一場台灣觀光推廣會（B2B），邀集上百名當地出境旅行業者參與，透過台菲旅遊產業交流合作，進一步提升雙邊觀光效益。

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《圖說》「2026年菲律賓觀光推廣活動」，今日盛大開幕，新北展區由新北市觀旅局長楊宗珉率隊參展。〈觀旅局提供〉

他說，新北市於旅展現場主打多項年度大型觀光活動，包括「淡江航海趣」、「九份紅燈籠祭」、「新北市河海音樂季」、「新北歡樂耶誕城」及享譽國際的「新北市平溪天燈節」等，希望藉由特色節慶與城市品牌形象，吸引更多菲律賓旅客來台深度旅遊，感受新北山海風光與文化魅力。

楊宗珉指出，其中，今年5月正式通車的淡江大橋成為宣傳亮點。橫跨淡水河口的淡江大橋不僅是北台灣重要交通建設，也被視為國際級新地標，結合港灣景觀與河岸旅遊資源，為新北觀光注入新話題與新動能。

《圖說》駐菲律賓代表處楊登仕公使蒞臨新北展區參訪與楊宗珉局長合影。〈觀旅局提供〉

除推廣大型活動外，新北市也持續推動綠色旅遊與低碳永續觀光政策，以「綠色、減碳、行動、共好」為核心，推出「水源茶香坪林漫遊」、「鐵道綠跡雙溪猴硐人文走讀」及「藝境三鶯時光慢旅」等低碳旅遊路線，帶領旅客深入茶鄉聚落、山林鐵道與藝術文化場域，展現新北自然景觀與人文底蘊兼具的觀光特色。

楊宗珉表示，活動期間九份山城夜景、平溪天燈文化及新北歡樂耶誕城等特色景點與活動，成為菲律賓民眾詢問焦點。新北市展攤吸引不少民眾駐足參觀，索取旅遊摺頁及相關文宣，顯示當地市場對新北旅遊具有高度興趣。

《圖說》菲律賓民眾至新北市政府觀光旅遊局展區民眾熱絡詢問旅遊資訊及集章活動領取贈品。〈觀旅局提供〉

另外，此次旅展也配合交通部觀光署「Taiwan－Waves of Wonder」主題，以「揪來新北不打烊」為核心印象，強調新北從白天到夜晚皆有豐富旅遊體驗，同時展現台灣安全、安心的旅遊環境，以及適合自由行、親子旅遊及文化深度旅行的城市魅力。