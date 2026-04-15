搶攻海外市場新藍海 彰化優鮮10業者前進新加坡國際食品展

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▲記者會現場大合照。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化縣政府將於4月21日至24日率團參與「2026新加坡國際食品展」，該展為亞洲具指標性的食品展會，每年匯聚全球食品業者、通路商及專業買主，是拓展國際市場的重要平台。今（15）日於縣府舉行展前記者會，由農業處長郭至善代表彰化縣長王惠美，宣示彰化優質農產與食品航向國際市場的強大決心。縣府整合10家在地優質業者，打造「彰化優鮮館」，以整體品牌進軍海外，展現彰化特色。

▲彰縣府整合10家在地優質業者，打造「彰化優鮮館」，以整體品牌進軍海外，展現彰化特色。（記者廖美雅拍攝）

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農業處長郭至善表示，此次食品展有115個國家共2,750間廠商參與，預計有8萬位買家至現場採購。新加坡是東南亞的重要門戶，不僅是穆斯林市場，也是中國以外的最大華人市場。面對東南亞崛起的態勢，新加坡市場更顯其重要性。今年是彰化第2次參加新加坡國際食品展，期盼將彰化優質產品推廣到東南亞區域，獲得更多國際訂單，逐步開發藍海市場。

彰化縣農會總幹事呂佩臻表示，感謝縣府創辦「彰化優鮮」品牌，並積極推廣優質農特產品，與業者共同進軍國際市場。

農業處表示，彰化縣擁有豐富農業資源與食品加工產業，縣府近年推動「彰化優鮮」認證，建立品質、安全與溯源管理機制，保障消費者，也讓業者更具競爭力。期盼透過本次展會，提升產品能見度，協助在地業者深化與東南亞市場的合作。未來將持續以「彰化優鮮」為品牌核心，結合國際展會、通路媒合及行銷策略，協助產業升級並拓展海外市場，持續創造外銷動能。

▲彰縣府整合10家在地優質業者，打造「彰化優鮮館」，以整體品牌進軍海外，展現彰化特色。（記者廖美雅拍攝）

此次「彰化優鮮館」參展業者各具特色，產品涵蓋農產加工、米食製品及多元特色食品：1、生產滴雞精產品的易德國際生技股份有限公司，專注於母嬰及全齡健康營養，以天然、無添加為核心訴求；2、生產炊粉產品的新吉發米粉工廠有限公司，擁有逾60年歷史，堅持不添加防腐劑與人工色素；3、生產休閒零食產品的明奇食品有限公司，秉持「明白用料、奇手巧藝」的理念，展現對食品安全的高度重視；4、三光米股份有限公司選用優質水源與優良稻作品種，充分展現台灣米食實力；5、生產各式果凍的漢碩食品有限公司，具備豐富OEM／ODM經驗，並通過多項國際認證；6、生產鳳梨、荔枝等水果加工品的芬園鄉農會首次參展，結合在地農業特色發展多元產品；7、花壇鄉農會以茉莉花聞名，導入友善耕作與傳統工藝，產品屢獲國內外獎項肯定；8、億東企業股份有限公司以「三好米」品牌深耕市場，導入自動化設備與低溫倉儲系統，確保產品質量；9、生產果乾產品的泰泉食品股份有限公司，產品外銷多國，通過多項國際驗證；10、田榮股份有限公司專注於竹鹽製程研發，結合傳統工法與品質管理，推動產業永續發展。

▲彰縣府整合10家在地優質業者，打造「彰化優鮮館」。（記者廖美雅拍攝）