搶攻海外資產配置商機！國內首檔日本房產ETF「國泰日本不動產」獲准募集

[Newtalk新聞] 國泰投信再度進軍國際，繼今年九月完成「台日首檔跨境連結ETF」於東京證交所掛牌，將國泰台灣科技龍頭（00881）引入日本市場後，再度攜手日本大和資產管理，將日本不動產投資機會帶回台灣。

今（24）日獲金管會核准，推出台灣首檔台日跨境連結日本不動產ETF——「國泰大和日本不動產收息ETF（簡稱：國泰日本不動產），連結日本指標性 REITs ETF「iFree ETF 東証 REIT 指數（1488.JP）」預計於明年 1 月 19 日至 21 日正式展開募集，發行價新台幣 10 元，且有配息機制，投資人只要萬元即可進軍日本房市。

國泰金控（2882）作為國內資產管理龍頭，旗下的國泰投信此次推出的國泰日本不動產ETF，為全台唯一聚焦日本不動產投資信託（REITs）之ETF，象徵國泰投信在海外產品線上的重要布局，致力成為連結台灣投資人與海內外市場的首選夥伴。

國泰投信表示，大和資產管理為日本頂尖資產管理機構，旗下 REITs ETF「iFree ETF 東証 REIT 指數」在日本市場具備高流動性與市場代表性，能充分反映出日本不動產市場整體表現。近年，日本觀光人潮屢創新高，加上企業擴張和商務需求大增，使東京、大阪等主要城市的商辦空置率顯著下降、租金維持上升趨勢。雖日本房價近年回升，但相較於台灣仍具吸引力，租金投報率也高於國內，成為投資人關注焦點。

此外，從資產配置角度來看，跨國買房不僅需要大額資金，還要面對跨國稅務、管理成本與流動性風險，許多人只看見租金收益，卻忽略背後的資金壓力。更重要的是，實體購屋通常僅能鎖定住宅市場，難以觸及頂級商辦或知名飯店等高價資產。因此，投資目標若著眼在「日本房地產的成長與收益」，則可透過與日本 REITs（不動產投資信託）相關ETF來參與市場。

國泰日本不動產基金經理人游凱卉指出，日本 REITs 市場具三大優勢：日本法規要求至少 90% 盈餘分配給股東，有望提供長期收益來源；涵蓋辦公室、物流、零售、住宅、飯店等多元化不動產；年化波動度低於全球主要 REITs 市場，且目前估值處於歷史相對低點，深具吸引力。

此外，游凱卉指出，日本經濟正處於 30 年來未見的「黃金交叉點」，日股創高、通膨溫和回升、企業治理改革與產業回流，帶動不動產市場結構性成長；加上日圓走勢偏軟的情況下，海外資金湧入，也讓東京、大阪等核心區域的商辦需求與租金表現續強，成為難得的國際資產配置機會。

