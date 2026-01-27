搶攻竹科與中小型宴會市場 新竹老爺推出尊榮日式桌席

新竹老爺中山廳日式桌席，主廚精選新鮮漁獲，保留生魚片最純粹的鮮甜。(圖由新竹老爺提供)

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】近年竹科廠商在商務宴客與民眾在重要的慶祝場合，對於精緻日式料理的需求明顯提升，鄰近竹科的新竹老爺酒店中山日本料理廳，自即日起推出「中山廳精緻日式桌菜」，以正統日式料理技法結合嚴選旬味食材，精心規劃從前菜、主菜至甜點的完整宴席菜單，為商務宴請、重要慶祝場合及小型婚宴，打造兼具質感與儀式感的尊榮和食饗宴。

新竹老爺此次推出的精緻日式桌席，由擁有逾二十年料理資歷的中山廳料理長戴志勻領軍規劃，戴志勻曾赴日本福岡修業，憑藉對料理的熱忱與強烈的學習企圖心，成功獲得日本餐廳重用，歷經嚴謹且高標準的專業訓練，於修業第五年即晉升料理長，成為深受日本人肯定的外籍料理人。返台後，他將日本修業八年的職人精神完整帶回台灣，秉持日本料理「不時不食」的飲食哲學，透過依循時序的季節料理，呈現道地且細膩的日式風味。

新竹老爺中山日本料理廳料理長戴志勻。(圖由新竹老爺提供)

本季日式桌席以「日式珍味」揭開序幕，展現職人對風味與季節的講究；隨後獻上綜合生魚片，嚴選新鮮漁獲，保留食材最純粹的鮮甜。鮮蝦天婦羅外酥內嫩、口感清爽；熱菜則包含蘭花蚌燴時蔬，以細火慢燴襯托海味層次，以及南非鮑魚玉子蒸，展現日式蒸物的細緻工法。

鮮蝦綜合天婦羅外酥內嫩，口感清爽。(圖由新竹老爺提供)

主菜陣容同樣精彩，包含以蒸煮手法呈現的古法季節鮮魚，完整保留魚肉細嫩原味；秘製香烤豬肋排香氣四溢、層次豐富；以及牛肉諸味燒，佐以日式味噌醬汁提味，肉質鮮嫩、風味濃郁，滿足宴席賓客對主菜的期待。

牛肉諸味燒佐以日式味噌醬汁提味，肉質鮮嫩風味濃郁。(圖由新竹老爺提供)

食事選用櫻花蝦松露御飯，巧妙融合海味與松露香氣，為整體菜單畫龍點睛；湯品則為海鮮味噌鍋，溫潤暖胃、回甘順口。最後以當季水果與日式甜點作為完美收尾，為整場宴席留下清爽而優雅的餘韻。

櫻花蝦松露御飯，巧妙融合海味與松露香氣。(圖由新竹老爺提供)

新竹老爺酒店行政主廚周建中表示，瞄準高端宴客及中小型宴會市場的需求，此次透過戴志勻料理長深厚的日料功力，結合飯店細膩貼心的服務，期望為賓客打造兼具質感與儀式感的尊榮用餐體驗，搶攻中小型宴會市場。