搶攻耶誕商機！ 披薩、甜甜圈、連鎖咖啡新品PK

搶攻耶誕商機，披薩、甜甜圈到連鎖咖啡品牌紛紛推出限定新品，力拚吸引消費者。距離聖誕節僅剩一個月，除了街頭陸續點綴節慶裝飾外，各家餐飲業者也火力全開，推出各式耶誕節限定餐點炒熱氣氛。有披薩店端出主打「狂歡餐」的外帶盒，甚至把桌遊概念融入餐盒設計；也有甜點業者祭出造型吸睛的聖誕蛋糕和甜甜圈，引發不少話題。

不少民眾習慣在耶誕節當天與親朋好友聚餐，業者順勢推出狂歡餐盒，讓消費者邊吃邊玩。餐盒紙盒可拆成大型骰子，上面標註各式指令，不管是抽到要現場高歌，還是直接來段搞怪舞蹈，都能瞬間炒熱氣氛。外帶盒內同時還放入三種不同口味披薩，強調一次滿足。

有民眾表示，聖誕節時大家一定會聚在一起，如果餐點融入小遊戲或新玩法，可以增加彼此互動，也讓聚會氣氛更加歡樂。

年末聚餐同樂Party商機，除了披薩、炸物，平常吃的小甜點也推聖誕限定款。造型甜甜圈百變，化身聖誕小雪人和草莓口味聖誕熊；不想吃那麼甜，還有義式甜甜圈波波隆尼，撒上糖霜小巧可愛。搭配聖誕花圈的波堤一起吃，節慶感十足。另外有業者推聯名款，把史努比、查理布朗等經典角色融入設計，在社群上掀起討論。

如果想吃蛋糕，連鎖咖啡店也推出多款夢幻甜點，無論是切片或整塊蛋糕，都融入濃厚的聖誕元素。連鎖烘焙咖啡店公關部經理蔡宜玲表示，除了父親節、母親節外，聖誕節也是一年當中最重要的檔期之一，因此店內也加碼推出多項活動，如聖誕夜咖啡第二杯只要30元，吸引民眾提前感受節慶氛圍。

蛋糕造型包括聖誕老人、雪人、聖誕樹、馴鹿等各式主題，可愛又喜氣，深受大人小孩喜歡。隨著聖誕節倒數，各家業者紛紛搶攻年末商機，也讓節慶氣息越來越濃厚。

