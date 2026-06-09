搶攻足球觀賽熱潮 台中漢神洲際購物廣場派對體驗

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▲SPORTS NATION運動餐廳於6/12~7/20推出足球觀賽系列活動。（記者廖美雅翻攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】四年一度、全球矚目的足球盛會即將登場，位於漢神洲際購物廣場6F以大型賽事轉播、酒精交易所與運動氛圍與美味餐點為特色的SPORTS NATION運動餐廳，於6/12~7/20推出足球觀賽系列活動，包含現場預測挑戰、觀賽派對與刺激互動遊戲，打造熱血升溫的沉浸式體驗。另外，漢神洲際購物廣場 5F快閃店「樂芙媽咪×毛孩療癒所」萌寵世足派對6/9~6/30，結合世足話題與寵物療癒生活概念，打造專屬毛孩家庭的夏日互動體驗。

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同樣想在7月20日凌晨3點冠軍戰感受最沸騰的運動餐廳氛圍，SPORTS NATION運動餐廳也將由台北大巨蛋店、台中漢神洲際店、台南小北門店加碼營業，陪球迷一路看球到冠軍出爐。店內將以大螢幕轉播搭配酒精交易所、餐酒與現場應援氣氛，打造宛如置身國際運動酒吧的深夜觀賽體驗。

▲SPORTS NATION運動餐廳足球觀賽系列活動，包含現場預測挑戰、觀賽派對與刺激互動遊戲。（記者廖美雅拍攝）

品牌表示為了打造更熱血、更有現場感的球迷氛圍，SPORTS NATION推出全新「足球預言對戰區」。活動期間，進場消費者可自由選擇支持隊伍，加入專屬應援陣營，現場直接形成球迷分區對抗，讓整間店隨著比賽節奏一起沸騰。開賽前，每位參與者皆可進行賽果預測，若預言成功，比賽結束當下酒卡金額直接半價，爽喝慶祝勝利；若預言失敗，則要再去酒精交易所消費一杯酒水，接受「敗方懲罰」喝一杯的「球迷陣營對抗」。

除了現場應援，SPORTS NATION也推出「足球大運彩」互動活動，邀請消費者預測比賽勝負與比分。活動獎項包含：壓對勝隊可獲得「酒精交易所」7天半價優惠，壓對平手則可獲得「酒精交易所」3個月半價優惠，若成功壓中比分，更可獲得當天消費全免的「整桌免單」大獎。

另外，在5樓登場的150坪快閃店「樂芙媽咪×毛孩療癒所」，以世足熱潮延燒打造毛孩圈萌寵世足派對 6/9起登場。結合世足話題與寵物療癒生活概念，打造專屬毛孩家庭的夏日互動體驗。現場攜手國際寵物品牌Petstar與台灣總代理萌怪智造所，推出世足球星聯名商品、應援投票互動企劃及主題拍照區，並規劃寵物芳療、行為訓練與照護課程等多元內容，從娛樂、選品到專業照護一次到位，呈現完整的毛孩療癒生活提案。

▲漢神洲際購物廣場5F快閃店「樂芙媽咪×毛孩療癒所」萌寵世足派對6/9~6/30，結合世足話題與寵物療癒生活概念，打造專屬毛孩家庭的夏日互動體驗。（記者廖美雅拍攝）

（酒後不開車，安全有保障）