搶攻跨年及農曆春節商機 義大打造全台首座沉浸式遊樂設施

【記者許麗珍／台北報導】看準跨年及農曆春節商機，義大遊樂世界斥資新台幣7,000 萬元，耗時18個月，百人團隊打造全新沉浸式設施《魔幻空間》正式啟用，這是全台首度導入先進技術的遊樂設施，象徵台灣遊樂產業邁入「電影級沉浸體驗」新階段，義大開發預估跨年與春節雙檔期將吸引逾20萬人次遊客到訪。

義大世界跨年煙火秀素有「北101，南義大」稱號，每年欣賞跨年煙火所帶動的人潮，是義大遊樂世界與義大世界購物廣場重要營收來源，義大遊樂世界這次所推出全新《魔幻空間》沉浸式遊樂設施，已被賦予全台跨年假期「最強吸客機」高度期望。

廣告 廣告

近年來，義大遊樂世界投入資源於高端影像技術、互動系統與內容開發，希望突破傳統遊樂設施以「觀看」為主的限制，讓遊客成為故事的一部份，斥資7,000萬元全新推出《魔幻空間-亞特蘭提斯勇者啟航》，結合電影等級視覺特效、多感官回饋與即時互動，打造五面投影環繞場域，全面包圍遊客感官。

《魔幻空間》採用與熱門3A大作如《艾爾登法環》、《黑神話：悟空》、《駭客任務.覺醒》等相同的Unreal Engine 5引擎，重現史詩級冒險，踏入劇場後，被來自前、後、左、右、地面等5面投影瞬間包圍，同步聲光特效、多層次感官刺激，讓故事從平面躍升為「親身體驗」的震撼娛樂，可說融合Unreal Engine 5與AIGC。

義大開發指出，傳統遊樂園多以機械式設施為主，《魔幻空間》象徵台灣遊樂產業邁入「電影級沉浸體驗」的新階段，設施整合了即時臉部擬真演算，讓角色表情與肢體動作能與遊客產生互動，搭配360 度音效環繞、臨場感受，打造出超越虛實的冒險體感。

即將在跨年黃金檔期亮相的《魔幻空間》，義大遊樂世界特別以古希臘神話為背景，設計原創IP故事，遊客將跟隨探險家Taliya潛入「遺落之海」，在失落的亞特蘭蒂斯文明中穿梭，不同於以往被動觀看，遊客將在設施中體驗「遠征場景推移的包覆感 」與「深海壓迫感」，是國內少見的具備高度臨場感的創新型設施，讓遊客不再只是觀賞故事劇情，而能以第一人稱視角「肉身」墜入亞特蘭蒂斯深海，體驗跨越時空冒險旅程。

義大開發預估在《魔幻空間》帶動下，跨年與農曆新年雙檔期將吸引超過20萬人次遊客到訪義大世界，未來義大遊樂世界將持續投資原創內容與前瞻科技，打造更多能被親身經歷、反覆回味的沉浸式娛樂體驗，為台灣遊樂產業注入新動能與可能性。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

蔡依林開唱被扯「光明會」 音樂總監笑斥：那我就是金城武

【2026 台北車展】NISSAN Formula E冠軍賽車領軍現身 全新QASHQAI e-POWER首度在台亮相

SBL基隆黑鳶成立啦啦隊 日韓女神有望都現身應援

