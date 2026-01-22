中央社

搶攻農曆春節商機 賣場妝點過年造景 (圖)

農曆春節將至，百貨、商場搶攻送禮商機推出各式福袋、優惠方案，SKM Park Outlets高雄草衙從1月起推出新春主題活動「馬躍祥雲好運來」，結合新春造景打造打卡氛圍。（SKM Park Outlets提供）

中央社記者林巧璉傳真 115年1月22日

