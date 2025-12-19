搶攻農民選票 藍綠競相加碼老農津貼「1.2萬vs. 1.5萬」

農民示意圖。取自Unsplash圖庫



明年又要選舉了，立法院藍綠黨團今天（12/19）分別舉行記者會，多名綠委主張現行每月8110元的老農津貼，應根據消費者物價指數（CPI）檢討，調整至1萬2000元，並放寬排富門檻；國民黨則喊話加碼到1萬5000元，被民進黨批評是「六月芥菜假有心」，過去不聞不問，現在才來蹭熱度。

國民黨今天上午在立法院搶先召開「捍衛農權，老農津貼提高至1.5萬元」記者會，民進黨立委蔡易餘等20多人也舉行「照顧農民過好日，齊心拚到一萬二」，雙方互別苗頭。

廣告 廣告

國民黨團首席副書記長林沛祥指出，物價飛漲、農業轉型，為捍衛農民權益，國民黨團將提案，不排除將老農津貼增加至1萬5000元；國民黨立委張嘉郡也說，國民黨立委去年3月已提案老農津貼調高到1萬2000元，現在參考物價指數，希望提高至1萬5000元，希望不分黨派共同支持。

蔡易餘等人表示，國民黨知道他們要開記者會，才會提早開記者會漫天喊價到1萬5000元，他們對老農津貼現況一知半解，一邊用《財劃法》淘空中央財政，一邊又跟進民進黨提高老農津貼，對財政不負責任，只是進行政治操作、喊爽的。

蔡易餘提到，老農津貼原本從3000元到後來制度化調整，依照物價指數4年調整一次，現行為8110元，僅約衛福部公告114年最低生活費1萬5515元的52％，不足以支應基本生活，且每次調整幅度相當低，作為負責任的執政黨，他們提案希望提高到1萬2000元，並同步修正不合時宜的排富條款。

針對國民黨搶先開記者會，民進黨立委邱議瑩說，國民黨若真心照顧農民，應趕快審總預算及行政院版《財劃法》，不審總預算，又加碼老農津貼，錢要從哪裡來？民進黨立委陳素月也說，國民黨是「六月芥菜假有心」，過去置之不理，現在才來蹭熱度，極不負責任。

更多太報報導

憲法法庭爆內戰！《憲訴法》修正案被判決違憲 3名大法官拒評議：5人判決無效

大法官出手救國！《憲法訴訟法》修正案被宣告違憲 癱瘓1年憲法法庭復活

「彈劾賴清德」網站連署破200萬 她抓包一疑點：不可思議