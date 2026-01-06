搶攻退休警消選票？黃國昌批賴政府沒編預算 民眾黨幫打官司

台灣民眾黨今日召開「啟動團體訴訟 為退休警消討公道」記者會。(記者劉信德攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕今年度中央政府總預算案至今仍在立法院卡關，在野黨頻頻以政院未在總預算中編列軍人待遇、提高警消退休金等預算為由封殺總預算付委。民眾黨主席黃國昌今召開記者會宣布，將替退休警消提出行政訴訟，所有費用由民眾黨吸收。至於此舉是否是為了選舉考量？黃強調，與選舉無關、無需有太多政治上的聯想。

黃國昌指出，去年立院三讀通過「警察人員人事條例」修正、賴清德也已經依法公告，是完全有效的法律案，沒想到賴政府執意欺負辛苦的警消人員，悍然拒絕編列預算、該補的退休金差額堅決不給。

黃國昌宣布，民眾黨將替退休警消提出行政訴訟，以選定當事人制度，公開接受有願意參加這場團體訴訟的所有警消同仁委託，不需任何費用、所有成本由民眾黨吸收。現實考量上，大多數退休警消人員根本沒有心力和時間與政府打官司，「民進黨政府就是看準警消好欺負、警消絕對不是民進黨心中最軟的那塊」。

民眾黨秘書長周榆修提及，日前在野黨提出對賴清德總統的彈劾案，賴總統稱自己不貪不取、沒有任何違法，但賴政府未依法編列預算「沒有照著法律執行、就是違法」。民眾黨全體將與警消同仁站在一起、為其爭取應有權益。自1月8日起灣民眾黨中央黨部、及黃國昌委員板橋服務處將作為本次團體訴訟收件站，收取所有要參與訴訟的警消同仁遞件。

此外，針對近日傳出總統賴清德、行政院長卓榮泰欲針對總預算案卡關一事下鄉宣講，黃國昌回應，誠懇建議兩人先和民眾說明，為何國會三讀通過的法律案可以不公布？三讀通過、總統公布，又為何得不依法編列。

媒體追問，此次為退休警消提團體訴訟是否為爭取選民支持，黃國昌聲稱，幫退休警消爭取權益，一直是民眾黨在做的事情，未來也將持續進行，與選舉無關、無需有太多政治上的聯想。

