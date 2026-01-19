搶攻過年送禮 業者推精緻禮盒搶市

青鳥旅行2026馬年限定「春光躍影」禮盒，由影后楊謹華優雅詮釋。(青鳥旅行提供)

青鳥旅行於2026年馬年隆重推出「春光躍影」春節系列禮盒。(青鳥旅行提供)

大苑子新年禮盒「冠軍荔枝玫瑰禮盒」，結合台灣在地水果選材與世界冠軍烘焙工藝。(大苑子提供)

搶攻過年送禮，各大業者推精緻禮盒搶市，大苑子攜手吳寶春麥方店，推出全新聯名新年禮盒「冠軍荔枝玫瑰禮盒」結合台灣在地水果選材與世界冠軍烘焙工藝；青鳥旅行推出春節限定禮盒「春光躍影」詮釋「白馬報喜」的幸福寓意。

大苑子長期深耕台灣水果產地，致力於以穩定且高品質的原料，呈現土地最真實的風味；吳寶春麥方店則以屢獲國際肯定的冠軍麵包工藝，強調尊重原料本質、以細膩技法放大風味層次。雙方此次合作，以「品質、土地與人的溫度」為核心，將台灣荔枝的果香特色，結合玫瑰的優雅香氣，打造兼具年節氛圍與現代感的新春送禮選擇。

台灣知名灌餡蛋捲品牌「青鳥旅行」邀請金鐘獎影后楊謹華擔任品牌代言人，為新春揭開光耀動人的序章。會員全館消費滿3000元再贈春光躍影紅包袋，送完為止。

