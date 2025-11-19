搶攻除夕圍爐商機 台中林酒店限額搶訂

▲行政主廚劉泰洋親率團隊料理澎湃菜色。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】台中林酒店除夕推出兩款佳餚菜色，以能輕鬆品嚐星級主廚的料理手藝，還有知名樂團LIVE熱力表演、財神親臨及抽獎活動，獎品有價值萬元住宿券、buffet餐券等多樣禮品。台中林酒店行銷公關羅佩珊說：「林酒店每年除夕都吸引超過三千位賓客歡慶，無論是宴會廳或森林百匯，現場總是人潮滿滿、熱鬧非凡，充滿濃厚的團圓年味！ 不少顧客擔心除夕圍爐一桌難求，早在6月份就開始提前詢問，因此自10/20開放預訂至今已近九成滿席，其中老顧客續訂更高達七成，顯示林酒店深受賓客支持與喜愛。」

台中林酒店宴會廳年夜飯提供十人宴席及尊榮包廂十人宴席，行政主廚劉泰洋親率團隊料理澎湃十道迎賓開胃菜，接續端出象徵福壽安康的雙味波士頓龍蝦、年年有餘的清蒸深海紅鰷、八方來財的旭蟹糯米糕，以及原盅雞燉鮑魚位上極鮮湯品等多道盛宴。

除了圍爐桌菜酒店森林百匯buffet年夜飯升級雙盛宴，除夕限定位上頂級鮑魚沙拉和奢華五味龍蝦乙客，現場上百道異國美食吃到飽，紅酒、白酒、啤酒無限暢飲，開放預訂僅十天，第一場時段17:00~19:00已額滿，第二場時段19:30~21:30至今8成滿位。

▲伴手禮盒。（記者廖美雅拍攝）

另外年菜外帶，適合6~8人宅家圍爐的十道，明爐烤鴨、花雕醉雞、五味醬波士頓龍蝦、錦繡八珍翅、福壽元蹄等，年菜外帶皆為為當日新鮮現煮，單品販售的鮑魚花菇燉全雞和櫻花蝦蘿蔔糕，即日起開放預訂至2026年2月12日止。

