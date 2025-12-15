搶攻雙人年菜商機 雙漁堂端出「雙喜臨門」

▲台中「雙漁堂」端出「雙喜臨門 」雙人冷凍年菜套組，搶攻小家庭年菜市場。（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] 看準小家庭與頂客族比例逐年攀升，傳統十人份年菜組無法滿足需求。台中知名餐飲「雙漁堂」，今年端出「雙喜臨門 2388」雙人冷凍年菜套組，以六道飯店級工夫菜的黃金組合，填補市場上對於高品質、二人份及清爽健康年菜的缺口，親民售價2388元，搶攻小家庭年菜商機。

雙漁堂老闆吳玉珮表示，「雙喜臨門」六道菜色，每一道都考驗著廚師的真工夫！首先，湯品捨棄傳統的油膩菜色，改以清燉工法製作的清燉獅子頭，讓饕客對年菜有了「清爽」的新定義。其次，頂級海味「上湯魚翅鮑魚」，以老母雞高湯加上完整排翅慢火煨煮，再搭配長時間煨煮至軟香入味的鮑魚，製程耗時費工，完美展現了功夫菜精髓。

▲頂級海味「上湯魚翅鮑魚」，以老母雞高湯慢火煨煮排翅與鮑魚至軟嫩入味，製程耗時費工，展現了功夫菜精髓。（圖／業者提供）

肉品方面，套組提供黑胡椒松阪豬，取代傳統油膩的五花肉，精選黃金六兩肉，醃製後烤炙，口感彈脆爽口，胡椒香氣十足。在魚鮮選擇上，料理方式摒棄傳統重口味的紅燒魚，選用細嫩的蒜酥鱈魚，魚肉入口即化，搭配蒜酥香氣，味道鮮美且無負擔。

此外，主食鰻魚米糕的工藝十分繁複，鰻魚必須加上日式清酒烤炙，才能徹底去除腥味，達到元氣又美味的效果。最後的經典冷盤紹興醉大蝦，是嚴選特級海大蝦烹調，確保蝦肉彈牙爽脆，入口酒香四溢，為年節增添濃濃喜氣。

▲湯品捨棄傳統的油膩菜色，改以清燉工法製作的清燉獅子頭，讓饕客對年菜有了「清爽」的新定義。（圖／業者提供）

雙漁堂老闆吳玉珮表示：對於不想到飯店人擠人，或追求高品質二人世界的族群來說，「雙喜臨門」這套年菜，是小家庭輕鬆吃年夜飯的好選擇！即日起開放預購，因製作工序繁複，採限量供應。 訂購專線： 04-22373087。 FB粉專： https://www.facebook.com/doublefisher/?locale=zh_TW

