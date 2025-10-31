搶攻雙11！「採涎人」推出袋裝即食燕窩飲 用科技重新定義喝燕窩的方式

（觀傳媒編輯中心）【記者郭嘉/綜合報導】迎接雙11大檔期，燕窩品牌「採涎人」推出顛覆傳統瓶裝的即食燕窩飲，以領先技術打造出高效吸收與純淨品質的即食新品–即享涎，用科技鎖住純粹的營養，免沖泡、無化學添加且低熱量，撕開即飲將營養帶著走，想要補充就算是出差、出國都可以帶上飛機，讓日常滋補不間斷。

採涎人推出推出顛覆傳統瓶裝的即食燕窩飲，搶占市場。(圖/品牌提供)

有別於傳統玻璃瓶裝，採涎人以科技重新定義喝燕窩的方式震撼市場，新品「即享涎」以真空手撕包裝，打出保證每包燕窩酸含量84毫克，燕窩投量高達4克，使用HPH高壓均質破壁技術、殺菌技術，大幅提升燕窩的吸收率與利用率，將為業界掀起一波浪潮。

採涎人創辦人提到，過去許多人挑選燕窩以為越濃越好、越稀就沒料，但其實燕窩濃稠度藏著大學問，太稀往往原料比例太低，營養也被稀釋掉了，太濃稠多是因為加了增稠劑，看起來濃稠卻少了天然纖維感和原本的風味。

新品「即享涎」以真空手撕包裝，打出保證每包燕窩酸含量84毫克。(圖/品牌提供)

也因此，採涎人的燕窩不走極端，保留燕窩最純粹的本質，零化學添加，以自然濃稠度，讓燕窩纖維感清晰可見，口感溫潤順口，每一口都能補充營養與元氣。

目前市面上的燕窩少有直接保證燕窩酸含量準確值，創辦人表示，這都要感謝科技的演進，採涎人用最先進的奈米新技術來萃取燕窩最珍稀的養份，以高濃度唾液酸為核心，搭配專利濃縮科技，能保留燕窩最純粹的滋養，打造出全台獨創的「即享涎」，目前正在研發各種符合時下趨勢的口味，未來更可運用技術結合更多傳統燕窩不能結合的食品，研發出更多新口味提供消費者選擇。

雙11檔期採涎人推兩波優惠組合，讓燕窩成為日常滋補。(圖/品牌提供)

燕窩酸具有調整體質、溫潤滋補的功能，能促進身體修復，提升免疫力和健康狀態，在科技技術的昇華下，如今可將燕窩的營養完整保留，創辦人更期盼把燕窩成為可以天天陪伴、隨手即飲的營養補給，以此理念研發出的新品，讓補品走進日常生活，守護全家人的健康，更能好好疼愛日常辛勞的自己。

此次新品在雙11檔期，採涎人即推出兩波優惠組合搶攻市場，更想藉此把好燕窩帶進消費者日常，成為一家人都喝得到的溫柔補給。首波預購檔期自10月29日起至11月10日，任選冰糖或紅棗六入禮盒，即享有 「即享涎」1盒及70ml冰糖燕窩4瓶；新品「即享涎」則是買2盒再送1盒。

雙11檔期採涎人推兩波優惠組合，讓燕窩成為日常滋補。(圖/品牌提供)

第二波優惠檔期，自11月11日起至11月21日，任選冰糖或紅棗六入禮盒，即享有 「即享涎」1盒；新品「即享涎」買3盒送1盒；買冰糖或紅棗兩入組合，即贈即享涎 2 袋；鮮燉燕窩 350 ml享單瓶 8 折，限量10瓶。

每一袋、每一瓶採涎人的燕窩，都承載著三代職人守護品質的熱忱和對自然生態的尊敬，採涎人提供最純淨的天然滋養，要讓消費者喝得輕鬆也喝得安心，新品「即享涎」也成此波雙11檔期最亮眼的新星。

採涎人官網：https://www.savour.tw/

FB粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=61564205253150