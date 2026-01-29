搶攻高端河輪旅遊市場 可樂旅遊獨家包船「世紀之星號」萊茵河慢遊10月開賣
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】搶攻高端旅遊市場，可樂旅遊宣布與世紀遊輪合作，獨家包下2026年全新下水的歐洲河輪「世紀之星號」，並於10月底推出10至13天的歐洲河輪團體旅遊商品，行程將沿著萊茵河展開，串聯瑞士、法國、德國、荷蘭等多國河岸城市，帶領旅客以河輪慢遊方式，深入體驗歐洲文化底蘊與沿岸風光。該團體行程將於1月29日正式開賣，每人最低190,800元起（含小費），凡於3月20日前完成報名，還可享有早鳥優惠第二人折抵2萬元。
▲8天7夜航次將自瑞士藝術之都「巴塞爾」啟航，沿著萊茵河順流而下，走訪瑞士、法國、德國、荷蘭等多國河岸城市。（圖／可樂旅遊）
可樂旅遊指出，歐洲飛航郵輪（Fly Cruise）市場近年快速成長，2025年整體參團人次較2024年大幅成長2.5倍，顯示國人對結合長程飛行與郵輪旅遊的接受度持續提升。進一步觀察旅客選擇趨勢也發現，郵輪產品正逐步從大型海輪轉向精緻型的小型河輪，河輪可直接航行於城市核心，停靠河岸小鎮與歷史城區，省去長途拉車時間，讓旅客能更貼近當地生活節奏，深受重視旅遊質感與深度體驗的族群青睞，也帶動河輪商品詢問度持續攀升。
▲史特拉斯堡木構房屋與河道交織出迷人街景，是最具歐洲風情的歷史城市之一。（圖／可樂旅遊）
因應市場需求，可樂旅遊此次獨家包下世紀遊輪「世紀之星號」10月23日出發的8天7夜航次，行程自瑞士藝術之都巴塞爾啟航，沿萊茵河順流而下，走訪法國童話小鎮科瑪、歐洲議會所在地史特拉斯堡，並深入德國歷史名城施派爾、曼海姆與海德堡，接著前往葡萄酒之鄉呂德斯海姆、擁有壯麗哥德式大教堂的科隆，最終抵達運河縱橫、充滿藝術氣息的荷蘭阿姆斯特丹，透過河輪慢遊節奏，細細品味沿岸城市的人文風貌與歷史故事。
▲阿姆斯特丹是荷蘭首都，以獨特的水上風光被譽為「北方的威尼斯」，每一個角落都散發著浪漫與活力。（圖／可樂旅遊）
「世紀之星號」為歐洲最新世代河輪，預計於今年8月全新下水，船體採用新一代環保混合動力系統，可有效降低航行時的噪音與震動，並以可再生燃油進行營運，全面符合歐盟環保規範，在提升航行舒適度的同時，也實踐永續旅遊理念，展現新世代河輪對環境友善的承諾。
在船上空間規劃方面，「世紀之星號」僅接待174名旅客、共設87間客房，房型包含套房、法式露臺房與標準房，整體空間設計強調寬敞與私密性，營造如同精品飯店般的航行體驗。公共設施則規劃全景餐廳、全景酒吧、全景酒廊及健身房等，旅客可在舒適悠閒的氛圍中，一邊享受精緻服務，一邊飽覽歐洲河岸城市與自然景致。
此外，「世紀之星號」主打全包式服務，並配置中、英文雙語服務團隊全程隨行，團費已包含Starlink衛星網路、船上餐飲、指定酒水、岸上觀光行程、船上活動及小費等，旅客無須再支付額外費用，讓行程更輕鬆無負擔。餐飲設計除結合沿岸國家特色料理，也融入中式菜色，針對可樂旅遊包船航次更特別規劃「台味」驚喜，早餐時段提供粥品、麵點，甚至能在船上品嚐台式牛肉麵，滿足不同旅客的味蕾需求。
