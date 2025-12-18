搶攻2026團圓商機 新天地餐飲年菜帝王蟹、紅蟳入席！

▲新天地餐飲集團以除夕當天領取由主廚現做的熱食，以避免冷凍復熱導致的風味流失與口感打折。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】根據餐飲市場調查數據顯示，過去三年受疫情影響，冷凍年菜電商發展迅速；然而自2024年起，消費者對於「團圓飯質感」的要求顯著提升。數據指出，超過65%的家庭更偏好在除夕當天領取由主廚現做的熱食，以避免冷凍復熱導致的風味流失與口感打折。隨著 2026 年農曆春節提早到來，台灣年菜產值規模預估突破60億大關。新天地餐飲集團（8940）推出馬年外帶年菜，不同於電商平台主打的冷凍包裝，新天地憑藉大型宴會廳的產能優勢，以除夕現做、熱食即食。

▲「買年菜填問卷，大橘大利抽新機」活動。（記者廖美雅拍攝）

在菜色配置上，新天地發揮採購規模優勢，選用帝王蟹、紅蟳螃蟹、石斑魚等高價值海味，構建強大的「海陸雙饗」視覺與味覺體驗。此舉不僅強化了品牌在高端年菜市場的競爭力，也透過高單價食材提升了單客平均貢獻度。另外，數位互動加碼，今年推出「買年菜填問卷，大橘大利抽新機」活動。凡購買外帶年菜並完成線上滿意度問卷者，即有機會抽中 iPhone 17 Pro (鈦金橘)手機一支。