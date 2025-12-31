搶攻2026跨年迎新商機高雄大遠百生日慶 四大主題專區滿足一站式購足體驗

【記者 王雯玲／高雄 報導】跨年是家庭團聚與迎接新希望的重要時刻，也是民眾汰舊換新、採購年貨的尖峰期，高雄大遠百特別整合線上線下行銷資源，自一月一日至一月二十二日舉辦「生日慶」超強促銷活動，規劃一系列極具吸引力的促銷方案與獨家商品，供民眾盡情選購，要讓消費者享受最有感的折扣，希望能滿足所有民眾多元的購物需求，並提供一個充滿驚喜與歡樂的迎新體驗。

位處亞灣區大門口的高雄大遠百表示：根據市場分析，在後疫情時代，消費者購物型態已從過往的「報復性消費」與「出國旅遊添購行頭」逐漸轉變為更注重生活品質、健康養生與智能家居的「精緻生活」趨勢。我們觀察到顧客在經歷了一整年的忙碌後，更願意投資在能提升自我價值與家庭幸福感的商品上。因此，本次生日慶檔期不僅有基本的服飾美妝優惠，更強化了智能家電、頂級廚具以及健康休閒樓層的商品組合與獨家優惠，滿足顧客從頭到腳、從裡到外的煥新需求。同時，一月份壽星當月憑遠百APP金級會員及本人身分證明文件即可至九樓客服中心兌換電子抵用券乙張，限量1000份，高雄大遠百祝一月份壽星生日快樂！

廣告 廣告

高雄大遠百生日慶規劃四大主題專區，滿足一站式購足體驗，包含：

1.「美麗煥新」美妝保養：集結國際一線美妝品牌，推出多款百貨獨家、限量「新年限定版」包裝商品，以及超值的明星商品組合。

2.「智能生活」居家家電：瞄準年前除舊佈新需求，引進最新智能家電如 AI 洗衣機、掃地機器人、OLED 電視等，搭配政府節能補助與百貨優惠，吸引成家客群與換機潮。值得一提的是，凡於保健器材專櫃當日單筆滿額送現金，大家電專櫃當日單筆滿額送現金、當日累計滿額再加送現金，機會難得，要買要快。

3.「品味時尚」精品服飾：國際精品、設計師品牌推出早春新品，並有獨家折扣。戶外休閒服飾區也因應冬季與旅遊潮，業績表現亮眼，提供多樣化的禦寒與機能性商品選擇，無論是在寒冷的冬天還是多變的季節，都能提供舒適的保護。

4.「童樂食光」餐飲娛樂： 強化餐飲品牌與快閃店(Pop-up Store)陣容，引入網路人氣名店快閃進駐，B1F夏爾沫茶飲，芋泥鮮奶、芋泥麻糬，意特心一月三日至一月二十一日推出藻蛋捲系列買6送1，滿額送品牌環保袋乙只；OASIS馬琳糖一月十七日至二月十五日任選5包有特價、買7送1(贈品系列商品)，好吃又好玩，打造全家大小都能同樂的購物空間。

高雄大遠百邀民眾一起迎接2026嶄新的一年，一月三日下午兩點於一樓廣場攜手高雄市動物保護處、高雄市流浪動物保育協會、社團法人台灣鳥類救援協會共同舉辦「雄愛毛孩幸福認養會」，現場提供30組免費犬貓晶片植入及30組狂犬病疫苗施打，歡迎民眾一起到場支持，以領養代替購買，同日下午兩點半攜手高雄市動物保護處舉辦「2026小小獸醫師體驗營」，歡迎5-10歲小朋友報名參加，名額限30名；一月十日及一月十一日攜手樂居市集舉辦新年文創市集，邀請民眾來挖寶；一月四日、一月十日及一月十七日上午十點於一樓廣場攜手高雄捐血中心舉辦「迎新年．愛心熱血大募集」，凡當日捐血成功即可獲贈精美贈品乙份。（圖／記者王雯玲翻攝）