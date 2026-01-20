搶攻2026！民進黨湧言會4都派11新人 「台灣尚湧」盼走上冠軍之路

記者楊士誼／台北報導

湧言會在全國四都推出11名議員參選人，以「台灣尚湧」諧音梗為名。（圖／湧言會提供）

面對 2026 地方大選，湧言會今（20 ）日上午舉行「十一登場，勢不可擋」全國議員參選新人記者會 。由湧言會召集人、民進黨立委王定宇、林楚茵、黃捷領軍，向國人介紹 11 位涵蓋多元專業領域的參選新秀。這11人以「台灣尚湧」諧音梗為名，成員橫跨國際關係、飯店管理、醫療護理、消防救災及工業設計等專業領域，展現出民進黨新世代強大的「即戰力」與守護台灣的決心 。

湧言會在台北市派出三人，松山、信義選區的郭凡有雪梨大學國際關係學系的學歷，強調將國際城市管理經驗落實於松信 ；中正、萬華區的康家瑋身為「萬華囡仔」，具備瑞士飯店管理大學SHMS碩士背景，致力於推動運動健康與地方產業串聯 ；大安、文山區的劉品妡則畢業於倫敦大學國王學院，憑藉立法院與市議會助理的紮實歷練，提出文化、交通、教育及全齡友善的四大溫暖願景 。在新北則派出參選中和區議員的張志豪，將以他在中央黨部的專業經驗，回鍋延續問政與服務能量。

台南部分，參選中西區、北區的林建南曾任台南市府機要秘書與王定宇辦公室副主任，強調將以市政專家身分推動「建設大台南」 ；而被譽為「最強怪物新人」的東區參選人卓佩于從小便是「市場的女兒」，出身基層，卻拚成「學霸」，榮獲成大斐陶斐獎學金，以王定宇辦公室主任的歷練，代表年輕世代為家鄉拚出新氣象 。

高雄方面，具工業設計背景的左營、楠梓區參選人張以理，曾任高市府青年局長，他主張將「設計思考」導入政策，為城市注入美學。大寮林園區的「服務達人」蔡昌達則強調捲土重來的決心，要以最強大的基層實力回歸議會；鳳山區參選人鄧巧佩，以黃捷服務處執行長經歷投入選戰，身兼護理專業經歷促使她思考如何將實務經驗延伸至制度改革 。前鎮小港區參選人黃雍琇則擁有多年消防志工經驗，展現第一線救災熱忱 ；平地原住民參選人巫振興更服務族人長達 25 年，被譽為「溫暖的巨人」，強調要做族人最堅實的靠山 。

王定宇表示，湧言會作為最年輕的系統，致力於為國家培養人才，他願與兩位立委化作「土壤」，協助這群優秀的新芽成長，守護國家利益 。林楚茵則以紀錄片《冠軍之路》勉勵，強調這群新人就像台灣英雄，雖然目前可能默默無聞，但已準備好要在 2026 走上服務人民的冠軍之路 。黃捷則點名巫振興、蔡昌達、黃雍琇等人深耕多年，這支「尚湧團隊」雖然背景不同，但守護台灣的信念是一致的，絕對是守護台灣民主的第一線力量 。

記者會最後，由王定宇為新人披掛背帶上陣，全體參選人與立委嘉賓手牽手齊聲高喊口號「好人才，顧台灣」，展現湧言會團結氣勢，正式宣告 2026 選戰全面起跑 。

2026湧言會全國議員參選新人名單如下：



台北市： 郭凡（松山、信義）、康家瑋（中正、萬華）、劉品妡（大安、文山） 。

新北市： 張志豪（中和） 。

台南市： 林建南（中西區、北區）、卓佩于（東區） 。

高雄市： 張以理（左營、楠梓）、鄧巧佩（鳳山）、黃雍琇（前鎮、小港）、蔡昌達（大寮、林園）、巫振興（平地原住民） 。

