搶攻618年中購物商機 小米、PChome與iQOO祭優惠搶客

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CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

年中最大618購物檔期正式開打，各大品牌紛紛祭出優惠搶攻消費商機。小米推出「618年中購物節」，多項商品最低55折起；PChome 24h購物則祭出最高42%回饋；vivo子品牌iQOO同步發表新機iQOO Z11，主打超大電量與強悍效能。從智慧家電、3C產品到電競娛樂，各品牌火力全開，希望吸引消費者把握檔期換新升級。

小米宣布即日起至6月22日舉辦「小米618年中購物節」，集結智慧手機、穿戴裝置、視聽娛樂及智慧家電等熱門產品推出限時優惠。6月15日至18日更加碼推出總價值6,180元的全品類與AIoT優惠券禮包，讓消費者享有更多折扣。AIoT商品同步祭出滿額現折優惠，單筆消費最高可折抵2,000元。

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此外，消費者於小米商城購買任一智慧型手機或平板，即可用618元加購價值799元的Xiaomi智慧攝影機C302。透過優惠方案一次補足智慧居家設備，也讓年中換機與升級生活更加划算。

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PChome 24h購物則以「瘋賽事、AI潮、戰酷暑、宅家享樂」為主題，推出「618年中折扣戰」。平台表示，自5月25日暖身開跑以來，全站業績較去年同期呈現雙位數成長，其中大型電視與顯示器買氣年增約50%，AI筆電銷量成長一倍，冷氣銷售更較上月同期增加兩倍。

因應消費需求升溫，PChome即日起至6月22日祭出最高42%回饋、天天主題日、週週抽P幣回饋及天天簽到領神券等活動。平台也邀請啦啦隊成員瑟七與金世星擔任直播特派店長，透過線上互動陪伴消費者搶購優惠商品。

手機市場方面，vivo子品牌iQOO正式在台推出全新iQOO Z11，首度搭載9020mAh超大容量藍海電池，結合第四代矽負極電池技術，在維持8.25mm輕薄機身下提供長效續航力，主打「大電量、強散熱、穩性能」三大特色。

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影像規格方面，iQOO Z11搭載5000萬畫素Sony IMX882 OIS光學防手震主鏡頭，支援最高10倍變焦，滿足日常拍攝需求。系統則採用OriginOS 6，提升操作流暢度與智慧體驗。新機推出冰川藍、宇宙黑兩款配色，12GB+256GB版本建議售價16,999元。

即日起至6月30日止，消費者於vivo官方體驗店及官方商城購買iQOO Z11，可享原廠延長保固1年與LiTV豪華雙享餐30天免費試用服務。完成登錄還可獲贈iQOO Buds Pro無線藍牙耳機，官方商城同步提供指定銀行分期零利率優惠，降低入手門檻。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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