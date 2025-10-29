搶攻AI商機！大同攜手地主布局熊本 打造「拎包入住型」AI算力中心

財經中心／師瑞德報導

大同總經理沈柏延於2025智慧能源週揭示最新海外布局，宣布將於日本熊本設置算力中心基地，採「拎包入住」模式搶攻AI電力基礎建設商機，並計劃入主越南變壓器廠，取得6至7成股權，整合東南亞產能。新董事長張榮華帶入行銷戰力，推動集團轉型再加速。（圖／記者師瑞德攝影）

2025智慧能源週今日在台北正式登場，聚焦能源轉型、電力韌性與數位基礎建設等關鍵議題。大同公司（2371）以電力系統與重電設備為主軸盛大參展，展現其作為能源轉型核心供應商的角色。大同總經理沈柏延於會中表示，大同已在日本熊本預備土地，正積極爭取包括OpenAI在內的國際平台進駐，打造結合電力與算力的資料中心解決方案。他強調：「算力中心未來十年是剛性需求，大同已準備好電與地，歡迎全球業者拎包入住。」

廣告 廣告

打造電力支撐的全球算力基地

沈柏延透露，大同在日本熊本已找到適合建置資料中心的土地，地主將與大同合作開發，大同則負責設計、採購與統包工程（EPC），打造具備穩定電力、完善佈線與即時啟用條件的現成環境。未來希望吸引像OpenAI這類國際算力平台進駐，他形容：「只要帶著AI伺服器來，插電就能上線。」

沈柏延指出，這是全球算力產業尋找新落腳點的大趨勢，日本熊本具備電力條件與法規穩定性，加上土地與政府支持，是極具潛力的布局點。他也補充，大同並不擔任投資方，而是提供完整的基礎設施與工程整合能力，扮演推動算力生態落地的關鍵角色。

變壓器生產據點落腳越南

除了日本，大同也積極往東南亞市場前進。沈柏延指出，大同已鎖定越南一家變壓器台商，並預計在年底前完成60%至70%的股權收購。此舉將成為大同在區域內的製造與服務基地，生產變壓器、馬達與商用空調等產品，進一步拓展至泰國與菲律賓市場。

「我們不靠台灣出貨去跟當地業者拚，而是把中國工廠的原料與設計移植到越南本地生產，降低成本、提高競爭力，與中國廠商公平競爭。」沈柏延坦言，這是面對地緣政治與區域競爭壓力下的務實策略。

觀音廠產線擴建 支應電力剛性需求

談到國內市場，大同觀音廠也正進行變壓器新產線建置，預計明年第一季投產。沈柏延表示，目前大同電力事業群表現亮眼，年成長率已達兩位數，整體訂單量較去年增加超過六成。「變壓器的需求來自於整體算力的爆發，電力供應系統是資料中心建置中超過三成的成本，我們將持續強化這部分產能與交付能力。」他說。

從家電轉型重電 營運成長回穩

在經營策略方面，沈柏延坦言，家電競爭激烈且成長有限，大同將重心轉往電力、太陽能與資通訊三大事業體，目前這三大領域皆維持穩定成長，全年預估整體營收將年增超過15%。「電鍋是奇蹟，但重電是未來」，他以此形容大同轉型的決心。

沈柏延也提到，張榮華董事長入主後，他本身擅長行銷，又引進財會與策略小組，對公司財務控管與業務推展帶來極大助力。「張董並未大幅調整團隊，而是強化既有組織的專業能量，讓我們可以更專注在擴展業務與海外佈局。」

不動產與資通訊雙軌推進 台美同步搶單

不動產方面，大同莊園、台北橋口與中和聯開案等開發案已排定至2029年，總規模上看新台幣160億元。同時，在資通訊領域，大同也持續爭取政府標案與企業合作案，包括台北市大型建設案與數位政府預算相關標案均傳出捷報。

沈柏延認為，無論是重電、算力建設還是不動產與通訊應用，電力都是核心支撐。「我們會聚焦這個支點，打造大同未來十年的第二波成長動能。」

更多三立新聞網報導

卡位新經濟！數位資產年交易破16兆美元 台灣穩定幣準備起跑

獨家／股價震盪？奧丁丁直攻納斯達克！揭上市驚險48小時

《回魂計》揭密幣圈黑手法！捐款、退款再分潤 法遵驚爆：洗錢全程無痕

自駕車計畫曝光！鴻海攜手Nvidia打造Robotaxi工廠！ 直接進入Uber車隊

