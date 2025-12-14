搶攻AI智慧眼鏡市場 燦坤攜手蔡司、小林眼鏡布局EyeCare護眼生態圈

記者李鴻典／台北報導

近年來，隨著人工智慧技術的突飛猛進，讓消費電子產業核心載具，正從「手上的螢幕」逐步走向「眼前的視界」，這也是繼智慧手機後，讓「AI/AR智慧眼鏡」成為新一代重要的穿戴裝置。

三強結盟第一站「小林眼鏡燦坤內湖旗艦分公司」12月12日亮相，燦坤攜手3C家電大廠同步推出聯名限量好禮同慶。

看好「AI/AR智慧眼鏡」市場，燦坤3C家電攜手全球光學巨頭蔡司（ZEISS）與國內擁有最多驗光師，也是最大的眼鏡連鎖通路KOBAYASHI小林眼鏡，正式啟動跨業結盟，推出全新的「EyeCare 護眼生態圈」，加速AI/AR智慧眼鏡生態的推動。此生態圈整合 AI /AR智慧眼鏡銷售、視覺健康照護到專業配鏡服務，為消費者打造一站式護眼體驗，同時，也是燦坤3C家電融合生態圈的全新里程碑。

燦坤攜手3C家電大廠蔡司（ZEISS）、Snapdragon、acer、ASUS、msi、Lenovo及Rokid同步推出聯名限量好禮同慶活動。

即日起至12月21日推出燦坤內湖旗艦店限定，購買Rokid Glasses帶顯示AI智慧眼鏡(原價24,999元)享限時開幕同慶價19,999元，買就送自動折疊傘雨傘（市值899元）與限量20組的磁吸鏡框（原價1,190 元），送完為止；購買Rokid AR Spatial 智慧眼鏡全套超值組(原價24,999元)享限時開幕同慶價22,999元，買就送自動折疊傘雨傘（市值899元）。

燦坤也全新推出ASUS AirVision M1 智慧眼鏡-100 吋穿戴式顯示器（原價12,990元）享限時開幕同慶店內驚喜價，巨大虛擬顯示可在你眼前呈現高達100吋等效顯示畫面，搭載 Micro-OLED 顯示技術，提供 1,100 尼特亮度及95% DCI-P3 廣色域，讓畫面鮮豔清晰、細節更豐富，加上輕量舒適設計，即使長時間配戴也不會有負擔，還能遊戲整合與多視窗功能，支援與 ROG Ally 等裝置無縫整合，並可透過 AirVision App 自訂多螢幕布局、畫面距離和瞳距等設定，提升使用的彈性，以及多裝置的相容性，如透過USB-C（支援 DisplayPort Alt 模式）連接筆電、手機或支援設備，可擴展成虛擬多螢幕工作區，加上鏡片具高達60%透明度，且通過TÜV Rheinland 認證的低藍光與低閃爍優化，有助減少眼睛疲勞。

燦坤推出ASUS AirVision M1智慧眼鏡-100吋穿戴式顯示器（原價12,990元）享限時開幕同慶店內驚喜價。

歲末將至，燦坤3C家電年度最受期待的耶誕市集活動，今年已邁入第五年，今年主題為「風城耶誕 燦亮幸福竹光」耶誕市集，將滿滿的耶誕節慶氛圍移師風城「燦坤新竹店」舉辦，吸引消費者與親子家庭到場，提前歡慶耶誕節。

燦坤耶誕市集活動。

活動首日由可愛的萊恩聖誕小精靈帶來精彩演出，為耶誕市集熱鬧揭幕，溫馨歡樂的氣氛，讓全場民眾紛紛拿起手機，捕捉每個超萌、可愛的精彩瞬間；還有備受親子族群喜愛的燦坤招牌活動「小小店長」體驗也登場，讓小朋友化身3C家電「小小店長」，透過模擬接待顧客、介紹商品等有趣任務，讓這群「小小店長」們可近距離了解燦坤門市服務的真實樣貌，完成挑戰的小朋友，還可獲得專屬的「小小店長」證書，讓小朋友成就感十足。

萊恩聖誕小精靈帶來精彩演出。

在充滿祝福的歲末時節，最珍貴的禮物，莫過於把「愛的瞬間」留在身邊。台灣大哥大為家長與孩子準備了暖心好禮，即日起申辦指定4G月租方案，就能以專案價0元帶回台灣大電信獨家「myFirst Fone S3 SE 4G 兒童智慧手錶」，除了加贈myFirst原廠錶帶一組讓孩子隨心情變換配色以外，還可獲得「點點印 2026 小日桌曆」客製化兌換序號卡，帶給用戶未來一整年的甜蜜陪伴。至點點印官網進行兌換，家長就可以把孩子第一個笑容、第一次冒險、最調皮的一瞬間，通通變成專屬的暖心月曆，每一個月、每翻一頁，都被愛填滿。

即日起申辦指定4G月租方案，就能以專案價0元帶回台灣大電信獨家「myFirst Fone S3 SE 4G兒童智慧手錶」，除了加贈myFirst原廠錶帶一組讓孩子隨心情變換配色以外，還可獲點點印2026小日桌曆客製化兌換序號卡。

「myFirst Fone S3 SE 4G智慧兒童手錶」，專為孩子小手腕量身打造，搭載1.4吋IPS觸控螢幕與僅53公克的輕盈機身，且產品設計刻意不內建遊戲、LINE，避免分心、確保隱私，讓家長加倍安心，同時提供9大功能，包含「精準定位」，手錶內建 GPS、Wi-Fi 與 A-GPS 多重定位技術，讓家長能即時掌握孩子所在位置；支援「4G雙向語音與視訊通話」，孩子隨時與爸媽通話或視訊，減輕初入校園的分離焦慮，還可透過白名單設定全面阻隔陌生來電；透過「群聊」功能，家人與孩子可在同一群組聊天，快速聯繫；內建專屬「myFirst Circle社群」，提供親友消息傳遞和社交共享等功能，透過安全地與家人朋友互動，從小培養正確健康的數位使用觀念。

入手台灣大電信獨家「myFirst Fone S3 SE 4G兒童智慧手錶」，還能獲得「點點印2026小日桌曆」客製化兌換序號卡。

迎接聖誕跨年購物、旅遊旺季，中華電信「2025歲末大回饋」推行動、漫遊優惠再加碼！申辦精采5G月繳999元以上，搭配主打100倍超高倍變焦SAMSUNG Galaxy S25 ultra、原生搭載Gemini AI的Google Pixel 10 Pro等熱門機型享購機折價2,000元，指定舊機換新機再折3,000元；選擇「精采Fun生活」方案，享買大送小超值優惠，搭配SAMSUNG 65型4K UHD智慧顯示器即可帶走SAMSUNG Galaxy A17 5G(價值$7,490)或Magi Watch兒童智慧手錶(價值$6,280)；申辦上述方案並完成登錄再加碼抽Hami Point 999點(共300名)。

迎聖誕跨年，中華電信「2025歲末大回饋」推行動、漫遊優惠再加碼。

聖誕跨年假期出國好時機，中華電信同步加碼冬季限定全球通漫遊10GB 30天方案，優惠價938元，不到千元即可暢遊日韓、歐美、東南亞等超過120國。年底前至中華電信網路門市或APP申請原號國際漫遊上網方案，有機會獲得台北東京來回機票。

