搶救中風病患分秒必爭！彰基醫院啟動「黃金救命線」，積極搶救人命！（圖：彰基醫院提供）

秋冬季節，是罹患「中風」的高危險期；因此，彰化基督教醫院，在「世界中風日(World Stroke Day)」過後，從11月份起，將結合各醫療院所與各消防救護單位，特別以「認識徵兆、立即行動」為主題，全面啟動「中風黃金救命線」，提醒民眾一出現嘴角歪斜、口齒不清、單側無力等現象，就是「中風」的警訊，務必要立即撥打119，把握治療黃金期；並強調：「中風搶救分秒必爭，越早治療、後遺症越輕。」

彰基醫院醫療長張尚文表示，作為縣境內唯一的「醫學中心」，早已成立「彰基中風醫療中心」，建構全年無休、24小時待命的救治體系；即使是在夜間、假日或天候不佳，也能即時啟動「取栓」搶救作業；從救護車抵達、影像判讀到導管取栓的每一步都要精準銜接，讓患者能在「黃金一小時」內完成治療，才能大幅降低後遺症的風險；醫療團隊中，共有6位取栓的核心醫師，分別來自神經內科、神經外科及影像醫學科，組成跨專科團隊，採全年無休輪值制度，以確保「中彰雲投」等地區的患者，能在最短時間獲得專業救治。

搶救中風病患不能等！彰基醫院啟動「黃金救命線」，組成優質醫療菁英團隊，積極搶救人命！（圖：彰基醫院提供）

根據「彰基中風醫療中心」統計，近幾年罹患中風的年齡層有明顯下降現象，受理最年輕者才23歲，最高則是人瑞級的103歲，顯示「中風」並非中高齡者專屬疾病；一接獲緊急醫療通知，約有6成患者可以在「60分鐘」內完成導管取栓，治療成效相當明顯；有許多重症患者在醫療團隊即時介入與後續復健後，大都能重拾生活自理能力與自信心；神經外科醫師郭明錡也指出，中風搶救的關鍵是「時間與判斷」；根據統計，約有27%的病人因送醫延遲而錯過黃金期；反之，及時送醫者、在「AI輔助判讀」與團隊協同處理之下，可迅速決策並進行取栓手術；郭醫師強調：「看見原本癱軟的病人術後能重新行走與說話，是我們最大的鼓勵。」

神經內科周鴻杰醫師補充，彰基的中風照護流程強調速度與照護品質；從急診接案、影像判讀、取栓治療到復健照護皆無縫銜接，確保病人全程獲得專業支持。他提醒，年輕型中風患者逐年增加，民眾應養成定期檢查血壓、血糖、血脂的習慣，遠離三高危險因子；在智慧醫療應用方面，彰基導入「中風臨床支援系統(iStroke)」協助醫師快速排除禁忌症，保障安全；並使用「RAPID.AI影像分析系統」即時判讀腦灌流狀態，提升判斷速度與準確性。自2018年起，更建立「遠距中風會診網絡(Tele-Stroke Network)」，讓體系醫院可於病人送抵前即完成影像上傳與判讀，實現跨院即時決策，為區域中風照護建立新典範，也守護更多腦中風病患的生命與尊嚴。（李河錫報導）