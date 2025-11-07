搶救人口危機 邱建富提校地再生、推青年社宅打造宜居彰化

邱建富承諾，若當選彰化縣長，將推動校地再生計畫，納入都市發展規劃中，興建青年社宅。（記者方一成攝）

▲邱建富承諾，若當選彰化縣長，將推動校地再生計畫，納入都市發展規劃中，興建青年社宅。（記者方一成攝）

面對少子化衝擊，彰化縣多所國小學生數急遽下滑，不少學校全校人數甚至不到百人。民進黨彰化縣長參選人邱建富今（七）日表示，這不只是挑戰，更是讓教育與土地資源「重新活起來」的契機。他主張縣府應全面盤點學區人口變化，精算未來三十年就學需求，重新配置校，把部分的校地轉作青年社會住宅或社福園區，讓校地再生、青年安居，「創造雙贏共利的新局面」。

廣告 廣告

邱建富表示，以彰化市東區為例，快官國小分支出聯興、石牌、三民等校，但目前除了聯興國小學生穩定外，其餘三所都不足百人，顯示學區人口快速老化。他強調，若有機會擔任縣長，將成立專案小組，針對學區整併與校地再利用進行評估，並納入都市發展規劃中，興建青年社宅。「東區交通條件絕佳，緊鄰國三與台七十四線，到高鐵台中站、台中機場都很方便，非常適合青年定居。」

前東區市民代表林榮堯也表示，快官國小周邊環境優美、交通便利，新建案幾乎一推出就完售，證明這裡是移居熱區。如果能透過校地整合打造青銀共居社宅，不僅能滿足青年居住需求，也能帶動地方活力。

教育資源要精準配置，土地資源更要活化再用。邱建富舉例，台北明倫社會住宅、潭美社福園區都是成功案例，證明只要政府有規劃、有魄力，公有土地就能變成青年安居、世代共融的基地。他強調，彰化不能只是青年外流的城市，更要成為「青年願意留下、敢於成家」的地方。

邱建富承諾，若當選彰化縣長，將推動「校地再生計畫」，分三階段盤點全縣少子化學校，透過教育整併與都市計畫變更機制，引入公辦都更與社會住宅建設，結合在地文化、綠地與社區設計，打造「青銀共居、世代共融」的社區新典範。

他強調：居住正義不該只是大城市的議題，彰化青年也有安居夢。從學校出發，讓校地成為年輕人圓夢的起點，這就是我心中理想的宜居彰化。