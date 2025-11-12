搶救兒科人力荒！ 健保「4大兒童重症給付」明年擬調升

為解決全台各大醫院兒科醫師荒問題，健保署長陳亮妤今（12）日宣布，將調升兒童急重症支付標準，針對兒童一般病床、PICU住院診察費、小兒外科手術及兒童心智科給付進行調整，預計12月中提共擬會審議，最快明年1月實施。

健保署長陳亮妤今（12）日宣布，將調升兒童急重症支付標準。(圖/台大兒科「只有兒科才有的風景」)

陳亮妤出席台灣泌尿腫瘤醫學會活動時表示，為維護0至6歲兒童照護醫療量能，健保115年已匡列總額249億元，並在9月25日總額協商中與西醫基層、醫院部門達成共識，希望此舉能有助於兒童照護醫事人力留任，提升兒童醫療品質。

針對調升幅度，陳亮妤指出，健保署預計11月底提出具體方案，12月進行共擬會議審議，若會議順利通過，最快明年1月就能實施。據悉，此次調升兒童急重症支付標準，包含一般病床及PICU住院診察費等項目，推估將增加約1.9億元經費，其他包含小兒外科手術、兒童心智科給付，目前也都與專業學會積極研議中。

衛福部長石崇良日前宣布擴大幼兒專責醫師制度，將範圍放大到「0至6歲」。（圖／中天新聞）

衛福部長石崇良日前提出「0至6歲兒童專責醫師」政策，陳亮妤解釋，這主要是醫事司幼兒專責醫師計劃的延伸，將原本0至3歲的範圍擴大至0至6歲。健保署未來將配合醫事司此計畫，共同推動兒童醫療照護品質提升。

石崇良表示，兒童專責醫師制度是希望兒科未來朝向「價值導向支付」發展，讓預算依照健康管理與照護成果分配，「不是看病越多拿越多，而是讓孩子健康也有預算」。該措施將從出生開始媒合健檢、預防保健、塗氟等服務，甚至包括健康習慣養成與肥胖防治，希望將「健康台灣」的精神導入兒童照護體系。

