搶救兒科人力！健保砸2.3億調升3給付 預計明年第一季實施

為解決兒科醫師人力流失問題，健保署共同擬訂會議昨日通過調升兒童急重症支付標準，總計挹注近2.3億元經費。健保署長陳亮妤表示，調整範圍涵蓋兒童病床與加護病房住院診察費、精神科日間住院治療費，以及7項新生兒重大手術支付點數，預計明年第一季實施。

為解決兒科醫師荒，健保署昨日通過調升兒童急重症支付標準，總計挹注近2.3億元經費。 （圖／Photo AC）

健保署醫務管理組長劉林義說明，現行制度針對未滿6個月嬰兒的兒童一般病房給付加成率為60%，「6個月至未滿2歲」兒童加成率則為30%。新措施上路後，將統一調整為60%，同時加護病房住院診察費的兒科專科醫師部分再加計20%，此項調整預計挹注1.9億元。

少子化衝擊加上健保給付不足，導致兒科及重症醫師人力持續出走，各大醫院皆面臨兒科醫師荒。為維護0到6歲兒童照護醫療量能，健保115年已匡列總額249億元，並於總額協商會議與西醫基層、醫院部門達成共識，期望透過此舉留任兒童照護醫事人力，提升兒童醫療品質。

針對精神科日間住院治療，健保署通過調升未滿6歲兒童的「精神科日間住院治療費」支付點，提高幅度達83%至85%，預計挹注800萬元。此外，因應外科醫學會提出的給付不足項目，健保署也調升7項新生兒重大手術支付點數。

7項新生兒重大手術支付點數由3,250元至30,742元，調升至8,283元至34,034元，預計挹注3,000萬元。 （示意圖／Pixabay）

劉林義表示，7項新生兒重大手術包括隱睪雙側睪丸固定術、腹腔鏡精索靜脈曲張結紮、新生兒壞死性腸炎手術（含腸切除及吻合術）、新生兒壞死性腸炎手術（含腸造口）、新生兒胃穿孔修補術、新生兒臍疝氣修補術（複雜性）、嬰兒鼠蹊疝氣等，支付點數由3,250元至30,742元，調升至8,283元至34,034元，預計挹注3,000萬元。

除兒科人力問題外，重症科人力同樣面臨出走情況。健保署本次共擬會議也針對胸腔急重症科別，將28006C「支氣管鏡檢查」支付點數由1,680點調升至2,938點，預計挹注4,000萬元。劉林義表示，相關支付調整後續將經過預告、公告等行政程序後實施。

