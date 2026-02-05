搶救南山公墓 民團擬推公投

有400年歷史的台南市南山公墓，開發案長年懸而未決，隨著台南市文資審議會決議不予登錄文化景觀，民政局公告5月底前辦理C區遷葬規畫；「南山國家墓葬歷史生態園區促進會」也同步醞釀發動公投，期能喚起府城人民認識南山公墓重要性，莫輕言犧牲這塊土地價值。

南山公墓C區近期啟動遷葬作業，不少墓塚陸續被貼上迫遷通知單，面對南山公墓開發看似勢不可擋，民團訴求保存的立場迄未動搖。

南山國家墓葬歷史生態園區促進會常務理事、前檢察官、現任律師陳誌銘說，現正邀集關心該議題的各界人士集思廣益，如何透過公投運動，讓南山公墓保存議題廣為發酵，藉以呈現市民的主流意見，他說，不管統派、獨派都要正視這件事，這裡展現多元文化也是漢人在台灣的起點，不該讓開發派為賺取蠅頭小利，犧牲這片土地價值。

陳誌銘直言，很多市民對南山公墓保存議題一知半解，就連墓主後代也可能不清楚，唯有將其推升成為公共議題，藉由公投讓市民了解這座墓園對府城的意義，不論從文化資產、歷史價值或風水角度來看，它都不該是被廉價取得的開發土地。

但他也提到，依據《台南市公民投票自治條例》，地方公投連署門檻為最近一次台南市長選舉人總數3％以上，換言之，提案門檻需要2323票、連署須達4萬6447人，連署門檻甚高。目前市府連公投名冊格式都沒有，且南市公投自治條例連署門檻可能全國最高，與「民主聖地」稱號相違。

南山國家墓葬歷史生態園區促進會祕書長吳延晃指出，針對文化景觀遭駁回，已有墓主家屬認為權益受損，正與市府打官司，除訴諸司法，下一步就是朝公投努力，最終希望南山公墓結合竹溪水域整體規畫，推動成立「國家墓葬歷史生態園區」。

民政局表示，南山公墓周邊陸續有建案進駐，地方也有亟欲開發的聲音，南山公墓規畫不可能一直擱置，強調尊重民團立場，對於具有文資保存價值的墓也一定會保存。