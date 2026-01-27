搶救台中港白海豚 環團市府陳情

監督施政聯盟、台灣媽祖魚保育聯盟等多個ＮＯ團體，昨日到台中市政府陳情，要求將白海豚重要棲地環境劃出台中港特定區。 （記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

為搶救白海豚重要棲息地，台中港特定區都市計畫第四次通盤檢討草案正公開展覽，監督施政聯盟、台灣媽祖魚保育聯盟等多個ＮＯ團體，二十七日到台中市政府陳情，要求將白海豚重要棲地環境劃出台中港特定區；中市府說，已納入審議參考，後續將由中市府與內政部都委會審議。

台灣媽祖魚保育聯盟等環保團體昨日上午到中市府前廣場陳情，質疑市府罔顧嚴重瀕危的白海豚族群存亡，在台中港特定區第四次通盤檢討草案中，隻字不提白海豚重要棲地環境與特定區海域高度重疊問題。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，白海豚族群只剩四十七隻，將提陳情案，請台中市都市計畫委員會納入議程專案檢討，將白海豚重要棲地環境劃出台中港特定區，退縮到距海岸五十公尺，並要求都委會開會時，應通知民間團體到場說明。

台中市府都市發展局說，依國土計畫，台中港特定區計畫內港埠專用區範圍被劃為「城鄉發展地區第一類」，由於中華白海豚重要棲地屬於第一級環境敏感地區，即使土地劃為城鄉發展地區，仍須依環保等相關法令管理，不因功能分區而改變保育要求。

都發局表示，經查白海豚迴游區範圍中，部分屬台中港埠專區，屬交通部航港局和台灣港務公司主管，都發局會併請港埠專區主管機關，依規將白海豚迴游區和港埠地區發展等環境影響評估，整體納入及研議評估。

都發局說，目前變更台中港特定區計畫仍在草案公開展覽階段，尚未定案。民團建議縮小台中港特定區計畫範圍並劃設海洋資源地區等建議已納入審議參考，後續將由台中及內政部都市計畫委員會審議。